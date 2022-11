Haaland vai desfalcar o City contra o Sevilla na Champions

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, anunciou nesta terça-feira que o atacante norueguês Erling Haaland não jogará contra o Sevilla na quarta-feira na última partida (e em que não há nada em jogo) da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já classificado como líder da chave G e contra a equipe andaluza, que terminará em terceiro, o que lhe dá uma vaga na Liga Europa, o Manchester City vai fazer um rodízio em seu time.

"É claro que os jogadores que não jogaram com frequência vão jogar", disse Guardiola em entrevista coletiva, especificando que vai esperar o último treino para escalar o time titular.

Mas está assegurada a ausência do norueguês, autor de 22 gols em 16 jogos contando todas as competições disputadas nesta temporada e que terminou com dores no pé contra o Borussia Dortmund (0-0) na última terça-feira.

"Ele se sente melhor (...) Mas ainda não está 100% e não quero correr riscos, não faria sentido", destacou o catalão.

Guardiola esclareceu que Haaland não está treinando no momento, mas "espera que ele esteja presente contra o Fulham" na Premier League neste fim de semana.

O técnico espanhol também falou sobre as condições físicas do zagueiro Kyle Walker, lesionado, e do meio-campista Kalvin Phillips, com quem o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, gostaria de contar na Copa do Mundo do Catar.

No momento, Phillips está participando apenas de "treinos parcialmente ... sem contato", explicou o treinador, que disse, no entanto, estar "impressionado" com a velocidade com que Walker está se recuperando de uma lesão no adutor que o levou a passar por uma cirurgia.

No entanto, o zagueiro está com um "atraso" enquanto Phillips em termos de recuperação, disse Guardiola, embora considere "provável" que os dois retornem a tempo da Copa do Mundo.

"Não sei quais são as intenções de Gareth (Southgate), mas ele falou com os jogadores e os médicos", revelou Guardiola.

"Eu não vou fazer jogar um jogador que eu não sinto que esteja pronto em termos esportivos, de ritmo ou de qualquer outra coisa", disse o técnico dos Citizens.

