Grupo ambientalista protesta em Downing Street

Integrantes do grupo ambientalista Just Stop Oil protestaram nesta terça-feira (1) em Downing Street, em Londres, local da residência e gabinete do primeiro-ministro britânico, para exigir a proibição de novas explorações de reservas de combustíveis fósseis.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram ativistas tentando escalar os portões na entrada desta rua e sendo imediatamente interceptados pela polícia.

Segundo o grupo, outros membros sentaram na calçada da Whitehall, a rua que conduz a Downing Street, e exibiram bandeiras.

Em nota, a organização exigiu que governo renuncie a "novos projetos petroleiros e gasistas".

"Esta política genocida matará milhares de pessoas sem conseguir enfrentar a pior crise de custo de vida que este país já viu", acrescentou, pedindo um imposto excepcional sobre os benefícios das companhias petroleiras.

Diante da intenção do novo governo de legislar para lutar contra as táticas de "guerrilha", o Just Stop Oil, do qual seis membros se encontram atualmente presos por ações distintas, disse que não se deixará "intimidar" nem "silenciar".

O grupo já protagonizou uma série de ações polêmicas, desde lançar sopa e purês em quadros famosos (sem danificá-los) a jogar uma torta na estátua de cera do rei Charles III no museu Madame Tussauds.

