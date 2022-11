Erdogan conversará com Putin e Zelensky para restabelecer acordo sobre cereais ucranianos

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conversará com seus homólogos de Rússia e Ucrânia nos próximos dias para restabelecer o acordo sobre a exportação de grãos ucranianos - anunciou o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, nesta terça-feira (1º).

"Nosso presidente falará com (Vladimir) Putin e com (Volodimir) Zelensky nos próximos dias", disse o chanceler Cavusoglu à imprensa, ressaltando que o acordo de grãos "beneficia todos".

A Turquia, que junto com a ONU foi a mediadora do acordo, multiplicou seus esforços diplomáticos para salvar o pacto assinado em julho por ambas as partes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No fim de semana, a Rússia anunciou que suspendia sua participação por tempo indeterminado, depois de acusar a Ucrânia de um ataque "maciço" a sua frota do Mar Negro ancorada na Crimeia.

O acordo, que deveria ser renovado em 19 de novembro, busca aliviar a crise alimentar global deflagrada depois que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro.

Desde que o pacto foi estabelecido, mais de 9,7 milhões de toneladas de grãos ucranianos puderam ser exportados pelo Mar Negro.

Na segunda-feira (31), Erdogan afirmou que a Turquia continuará seus esforços para restabelecer o acordo, apesar da relutância da Rússia.

fo/an/avl/tt

Tags