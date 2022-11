Djokovic estreia com vitória no Masters 1000 de Paris

Atual campeão, o tenista sérvio Novak Djokovic estreou nesta terça-feira no Masters 1000 de Paris com vitória sobre o americano Maxime Cressy.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/1), 6-4, em uma hora e 43 minutos de partida.

Sem poder participar do US Open por decidir não se vacinar contra a covid-19, ficando mais de dois meses sem competir depois de seu título de Wimbledon em julho, o sérvio de 35 anos mantém uma sequência de dez vitórias consecutivas desde que retornou ao circuito, no final de setembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse período, além do Grand Slam londrino, 'Nole' foi campeão em Tel Aviv e em Astana, antes de chegar à capital francesa.

Contra Cressy, jogador conhecido por seu saque poderoso, Djokovic conseguiu a única quebra de serviço da partida quando o placar estava 4-4 no segundo set.

Atualmente sétimo no ranking e já classificado para o ATP Finals de Turim, o sérvio busca seu sétimo título no Masters de Paris.

ig/fbx/iga/dam/rsc/cb

Tags