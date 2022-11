Coreia do Norte dispara 'míssil balístico não identificado', diz exército sul-coreano

A Coreia do Norte disparou nesta quarta-feira (noite de terça, 1º, no Brasil) "um míssil balístico não identificado" para o mar do Japão, informou em nota o exército sul-coreano, que realiza exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos esta semana.

Após detectar o lançamento, as autoridades sul-coreanas emitiram um alerta de ataque aéreo e instaram a população que buscasse refúgios na ilha de Ulleungdo (leste), para onde se dirigia o míssil antes de cair em alto mar, reportou a agência de notícias Yonhap.

cdl/ceb/cwl/dbh/dga/mvv

