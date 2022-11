Comunicado do Business Wire :Xpansiv

Xpansiv, a melhor plataforma de infraestrutura de marketing para commodities ambientais, anunciou hoje o lançamento de um novo contrato de compensação de carbono de referência, o Sustainable Development Global Emissions Offset?(Compensação de emissões em nível global para o desenvolvimento sustentável)(SD-GEO?).

O contrato padronizado e comercializável no Xpansiv market CBL, proporciona uma referência aos participantes e corporações do mercado para comercializarem compensações de carbono de alta qualidade de projetos que também geram um alto impacto social. O SD-GEO permitirá a entrega de projetos de fogões com um mínimo de cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) dos escritórios de registros Verra ou Gold Standard.

Projetos elegíveis são avaliados mediante o Programa de Instrumentos Padrões CBL que contém a Global Emissions Offset? (Programa de Instrumentos Padrões CBL)(GEO®), o primeira desta série desenvolvido pela Xpansiv, bem como o Nature-Based Global Emissions Offset? (Compensação de emissões globais baseadas na natureza) (N-GEO®), "vista de uma forma abrangente como o favorito a se tornar a maior referência de preços da VCM," de acordo com a Quantum Commodity Intelligence.

"As corporações com frequência buscam projetos de compensação que mitiguem emissões e ao mesmo tempo apresentem cobenefícios para as comunidades locais - projetos como fogões limpos", disse Russell Karas, Chefe de Desenvolvimento de Mercado de Carbono da Xpansiv. "Este segmento emergente de mercado de carbono crescerá exponencialmente nos próximos anos, e a Xpansiv oferece uma melhor forma de precificar e comercializar esses créditos de alta qualidade."

"O conceito de cobenefício não é novo para os contratos de compensação padronizados da CBL", disse Ben Stuart, Diretor Comercial da Xpansiv. "O N-GEO, por exemplo, também exige acreditação da Verra para Clima, Comunidade e Biodiversidade. O SD-GEO é o próximo contrato da série GEO que trará transpartência, certeza de preços, e um processo simplificado de seleção para um subconjunto essencial do mercado de compensações - outro importante passo para um futuro de neutralidade em carbono."

"Projetos de fogões limpos geram um impacto significativo no desenvolvimento sustentável, com nossos projetos de alta qualidade atingindo 9 a 10 OSDs, trazendo melhorias permanentes e mensuráveis às populações rurais", disse Chen Yang, Diretor Comercial da C-Quest Capital (CQC). "Como uma das líderes em desenvolvimento de projetos de fogões limpos, nós acolhemos a iniciativa da Xpansiv, definindo uma referência de impacto central para este tipo de projeto e estabelecendo um mercado robusto que apoiará projetos futuros de fogões limpos."

Erik Petersson, Chefe da empresa Global Carbon- um investidor da Xpansiv e co-marketer de compensações de carbono de um pacote de projetos de fogões da CQC - chamou o lançamento do contrato SD-GEO de um "momento determinante" ao simplificar o caminho para a neutralidade de carbono. "Com este contrato, as organizações podem obter transparência, acesso direto ao mercado do "carbono social" de alta qualidade baseado em métricas padronizadas, ao mesmo tempo em que apoia projetos verdadeiramente impactantes nessas comunidades", disse Petersson. "Estamos empolgados em apoiar o lançamento do SD-GEO e as oportunidades que ele proporciona de expansão daquilo que podemos oferecer a nossos clientes de maneira mais ampla."

A Xpansiv divulga que o SD-GEO começará a comercialização no dia 5 de dezembro. O anúncio segue o lançamento doESGclear da empresa APX da Xpansi, o principal escritório de registro e contabilidade para mercados ambientais. O ESGclear proporciona transparência sem precedentes para as transações que exijem comunicação, finanças e mitigação por toda a cadeia de suprimentos de ESG.

Sobre a Xpansiv

A Xpansiv fornece infraestrutura de mercado e plataforma de dados de carbono e commodities renováveis, e energia digital. Essas Commodities Inteligentes trazem transparência e liquidez aos mercados, dando autonomia aos participantes para valorizarem a energia, o carbono e a água para enfrentarem os desafios de um mundo rico em informações e carente de recursos. Os principais negócios da empresa incluem CBL, o maior mercado à vista de commodities de ESG, incluindo certificados de carbono e energia renovável, e de Gás Natural Digital; H2OX, líder em mercado à vista de água; XSignals, que fornece dados mercado ao final do dia e dados históricos; EMA, líder em sistema de gerenciamento de portifólio multirregistro para todas as commodities ambientais; e APX, a líder em fornecimento de infraestrutura de registros para mercados de energia e ambietal. A Xpansiv é o nexo digital em que os sinais da sustentabilidade e de preços se fundem. Xpansiv.com

Sobre a C-Quest Capital

A C-Quest Capital (CQC) é líder mundial no desenvolvimento de projetos de carbono, cujo objetivo é transformar a vida de famílias rurais de baixa renda, cuja saúde, bem-estar e vida econômica estão mais em risco com as mudanças climáticas. A CQC consegue isso ao possibilitar o acesso a tecnologias de energia limpa e soluções sustentáveis de uso da terra, que reduzem as emissões de gases do efeito estufa, combatem as mudanças climáticas em nível global, e melhoram a vida das pessoas carentes. A CQC recebeu recentemente o prêmio "Best Project Developer: Energy Efficiency" (Melhor Desenvolvedora de Projetos: Eficiência Energética) e segundo lugar em "Best Project Developer: Public health" (Melhor Desenvolvedora de Projetos: Saúde pública) na Voluntary Carbon Market Rankings 2022 in Environmental Finance's Voluntary Carbon Market Rankings (Classificação de mercado de carbono voluntário de 2022) da Environmental Finance.

A CQC foi fundada em 2008 e sua sede está em Washington D.C., EUA, com subsidiárias na Índia, Malásia, Singapura, Camboja e Austrália, e equipes de campo em todos os países onde operamos. A CQC tem operações de projetos de carbono em mais de 17 países na África subsaariana, América Central, e Sul e Sudeste da Ásia. Os projetos Transformation Carbon (Transformação do carbono) da CQC já reduziram o CO2 e emissões em 14,62 milhões de toneladas e melhoraram as vidas de mais de 20 milhões de pessoas.

Sobre a Macquarie Global Carbon

A divisão "Global Carbon" do grupo Commodities and Global Markets (Commodities e Mercados globais) se desenvolve com base na atividade de transição energética em nível de grupo da Macquarie e é uma continuação do envolvimento de 15 anos do Grupo em aspectos físicos e financeiros dos mercados de produtos de carbono e ambientais ao redor do mundo. A empresa proporciona soluções de compensação de carbono integradas em todo o ciclo de vida da compensação desde a geração até a desativação, fornecendo aos clientes melhor acesso a compensações voluntárias e de conformidade, além de originar, estruturar e trazer capital a projetos de remoção e redução de carbono. Saiba mais em macquarie.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221101005783/pt/

Contato

Contatos de Relações PúblicasRob Dalton, da Xpansiv pr@xpansiv.com Charlie Morrow e Taylor Fenske Cognito Media xpansiv@cognitomedia.com

