Comunicado do Business Wire :SLB

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que está pronta para sediar sua Conferência de Investidores de 2022 na terça-feira, 3 de novembro de 2022, em Nova York.

Olivier Le Peuch, diretor executivo da SLB, fará uma apresentação na Conferência de Investidores, que terá início aproximadamente às 8h30, horário do leste dos EUA (ET), onde discutirá, entre outras coisas, a estratégia e perspectivas de negócios da SLB. Stephane Biguet, diretor executivo, SLB, também se apresentará na conferência, que começará aproximadamente às 16h05, ET, onde discutirá, entre outras coisas, o desempenho financeiro, objetivos estratégicos, orientação para 2023 e estrutura de alocação de capital da SLB

Um webcast ao vivo do endereço de Olivier Le Peuch estará disponível apenas para ser ouvido a partir de aproximadamente 8h30, ET. Além disso, um segundo webcast ao vivo do endereço de Stephane Biguet, assim como uma sessão de perguntas e respostas, estará disponível apenas para ser ouvido a partir de aproximadamente 16h05, ET. Os webcasts ao vivo podem ser acessados em https://investorcenter.slb.com/news-events/investor-day. Os espectadores devem fazer login 15 minutos antes do início de cada webcast para testar seus navegadores. Após o término do evento, um reprodução dos webcasts estará disponível no mesmo site, juntamente com uma transcrição da sessão de perguntas e respostas.

As apresentações da gerência executiva estarão disponíveis no site da empresa em https://investorcenter.slb.com/news-events/investor-day, com início aproximado às 8h30 ET de 3 de novembro de 2022.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que promove a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação de petróleo e gás, entrega digital em escala, descarbonização de indústrias e desenvolvimento e dimensionamento de novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

