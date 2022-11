Comunicado do Business Wire :SEKO Logistics

SEKO Logistics (SEKO), líder mundial no fornecimento de logística, anunciou a contratação de Hans Hickler como presidente nas Américas. Neste cargo, Hickler terá autoridade operacional e responsabilidade por lucros e perdas (P&L) na região das Américas, incluindo crescimento de pessoas e desenvolvimento comercial, operações e experiência do cliente, gerenciamento de caixa, conformidade e regulamentação.

Hickler trabalhou com a empresa nos últimos sete anos em uma função de consultoria através da Ellipses Advisors, uma empresa que fundou em 2012, especializada em assessorar diretores executivos com alto desempenho bem como investir e assessorar empreendedores. Sua experiência em negócios internacionais inclui funções de diretor executivo em três empresas multinacionais com liderança em transporte marítimo, expressa e 3PL. Ele tem mais de 30 anos de experiência no setor de transporte, expresso e logístico. Antes de iniciar seu próprio negócio, Hickler trabalhou como diretor executivo da Agility Logistics na Ásia-Pacífico, onde foi responsável por mais de 20 países e 7.000 funcionários, atuando no Conselho Administrativo Global da Agility Logistics. Anteriormente também atuou como diretor executivo de Soluções Globais para Clientes da DHL, diretor executivo da DHL Express nos EUA, diretor executivo da APL Logistics e nos conselhos internacionais de ambas as organizações.

"Não poderia estar mais satisfeito em trazer Hans a esta função. É requerido um líder certo de negócios, pensador global, parceiro de pensamento e empreendedor, sendo que Hans é tudo isto e muito mais", disse James Gagne, presidente e diretor executivo da SEKO. "Ele é um líder reconhecido nos setores de logística e transporte, além de ser conhecido por muitos por suas habilidades de liderança na formação de equipes eficazes e centralizadas no cliente, multiculturais e multifuncionais, bem como por obter crescimento e lucratividade significativos."

"Estou animado por estar na empresa em tempo integral após trabalhar com James e sua equipe durante vários anos como um parceiro de pensamento estratégico. Estou ansioso por fazer parte de uma organização tão aspiracional e com visão de futuro", disse Hickler.

Com sede em Fort Lauderdale, Flórida, Hickler irá se reportar diretamente a James Gagne e Steen Christensen, diretor de operações da SEKO Internacional.

Para saber mais sobre a SEKO Logistics, acesse: www.sekologistics.com.

Sobre SEKO Logistics

Construída com quase 50 anos de experiência em logística, a SEKO Logistics é a parceria logística mundial de ponta a ponta, desde o emitente até o consumidor. A SEKO oferece serviços com foco no cliente, confiabilidade especializada e soluções de remessa orientadas por tecnologia que transformam as cadeias de fornecimento dos clientes em uma vantagem competitiva. Com mais de 150 escritórios em mais de 40 países, a SEKO ajuda você a se mover na velocidade do comércio. Saiba mais em www.sekologistics.com.

Contato

Haley Hartmann haley@reputationpartners.com 815-382-1415

