Comunicado do Business Wire :Open Metaverse Alliance

Hoje, a OMA3? (Open Metaverse Alliance), uma associação com sede em Zug, na Suíça, está anunciando a adesão aberta a seus primeiros grupos de trabalho na Web Summit, a maior conferência de tecnologia da Europa.

Os participantes iniciais do grupo de trabalho incluem alguns dos maiores e mais inovadores nomes da área, como Animoca Brands, Alien Worlds, Dapper Labs, MetaMetaverse, SPACE Metaverse, SuperWorld, The Sandbox, Upland, Voxels,Unstoppable Domains e Wivity (o agente para o consórcio).

Um dos valores centrais do metaverso é celebrar a descentralização não apenas de ativos, mas também de poder e influência. A OMA3 consegue isto ao garantir que terrenos virtuais, identidades, ativos digitais, ideias e serviços sejam altamente interoperáveis entre plataformas e transparentes a todas as comunidades. O Grupo de Trabalho de Portal e Mapeamento da OMA3 irá criar padrões que irão permitir aos usuários fazer a portabilidade entre mundos virtuais. O Grupo de Trabalho de Transferência de Ativos irá padronizar a infraestrutura para mover ativos digitais entre mundos virtuais. O Grupo de Trabalho Jurídico irá examinar a proteção e o uso justo da propriedade intelectual em aplicativos Web3 e monitorar os desenvolvimentos no ambiente regulatório. As empresas que desejam participar destes grupos de trabalho são convidadas a se unir à OMA3 como Membro Criador em seu site: OMA3.org.

À medida que o metaverso continua crescendo e se desenvolvendo em ritmo acelerado, a associação continuará nutrindo um metaverso aberto e interoperável, ao lançar mais grupos de trabalho em áreas como segurança dos participantes, privacidade e segurança cibernética.

Dirk Lueth, co-fundador e co-diretor executivo da Upland, membro fundador e presidente da OMA3, disse: "A visão da OMA3 é migrar de um mundo Web2 controlado por plataforma a um metaverso Web3 centralizado no usuário. Para conseguir isto, formamos uma aliança de empresas Web3 que desejam solucionar desafios de interoperabilidade para o metaverso e pretendemos aproveitar o conhecimento da aliança bem como a visão nativa da Web3 para ajudar a propor e definir o padrão operacional para interoperabilidade no metaverso."

Batis Samadian, fundador e diretor executivo da SPACE, membro fundador e vice-presidente da OMA3, disse: "A descentralização e a interoperabilidade exigem que a coordenação seja bem-sucedida. Estamos satisfeitos que a ideia da OMA3 que elaboramos nos primeiros dias tenha ressoado tão bem com o setor."

Todos os membros da OMA3 compartilham uma crença em um Metaverso Aberto sem barreiras, onde as plataformas individuais são interconectadas e totalmente interoperáveis para que os usuários possam mover seus ativos digitais livremente entre os mundos. Para alcançar este objetivo, a OMA3 foi formada e espera que os membros se unam à sua missão.

Sébastien Borget, co-fundador e diretor de operações da The Sandbox, membro fundador da OMA3, disse: "Dentro do Metaverso Aberto, os ativos digitais se movem livremente pelos mundos virtuais da OMA3, desfrutando de maior segurança e melhor rastreamento de ativos entre os mundos. Com estes padrões compartilhados, os usuários poderão levar itens digitais que possuem de um metaverso a outro, permitindo um universo de mundos virtuais interconectados que priorizam a experiência do usuário e a propriedade sobre o domínio e a censura da plataforma."

Saro McKenna, diretor executivo da Alien Worlds e membro fundador da OMA3, disse:"A visão da OMA3 se concentra em se esforçar na criação de um metaverso aberto que também seja administrado pela comunidade, descentralizado e indexável, onde os usuários possam possuir e usar seus ativos digitais (por exemplo, NFTs), identidade e reputação sem atrito em diversas plataformas. Na visão da OMA3, os usuários estão no controle de seus ativos, não os proprietários da plataforma, enquanto as ideias e serviços têm por base o fundamento da descentralização e interoperabilidade para otimizar a liberdade individual, social, econômica e outros resultados sustentáveis."

A OMA3 está comprometida em garantir que os dados sejam sem permissão, interoperáveis e totalmente controlados pelo usuário, com princípios de inclusão, transparência e descentralização com foco na governança DAO. Como tal, a OMA3 está aberta a todos os formadores de metaversos Web3, sendo que as empresas podem participar como criadoras ou membros da comunidade. Para saber mais sobre a participação, acesse www.oma3.org.

Sobre a OMA3

A OMA3 (Open Metaverse Alliance) é um consórcio composto pelas principais empresas nativas do metaverso: The Sandbox, Animoca Brands, Alien Worlds, Dapper Labs, Decentraland, MetaMetaverse, Space, SuperWorld, Upland, Voxels, Unstoppable Domains e Wiivity. A OMA3 busca garantir que terrenos virtuais, ativos digitais, ideias e serviços sejam altamente interoperáveis entre plataformas e transparentes a todas as comunidades.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221101006218/pt/

