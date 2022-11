Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa global de software baseada em nuvem e centrada em dados, anunciou hoje a disponibilidade de novas maneiras de as empresas monitorar, gerenciar e otimizar suas pegadas de carbono em seus ambientes híbridos em várias nuvens. A empresa também definiu seu compromisso de atingir 50% de redução da intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) de escopo 3 (produzidos pela cadeia de valor da organização) até 2030, e uma redução de 42% das emissões de GEE de escopo 1 (controlados por uma organização ou de propriedade dela) e escopo 2 (aquisição de eletricidade, aquecimento e refrigeração), através da adoção de uma meta alinhada com a ciência.

"Os desafios ambientais incomparáveis que enfrentamos requer que todos façam parte da solução. Estamos integrando, de forma profunda, a sustentabilidade nas prioridades estratégicas e operacionais de nossos negócios", afirmou George Kurian, CEO da NetApp. "Acreditamos que os desafios energéticos constantes no mundo requerem soluções inovadoras, e estamos bastante comprometidos em continuar a desenvolver tecnologias e soluções com eficiência energética que permitem que nossos clientes reduzam bem sua pegada de carbono. Também estamos comprometidos com a expansão das práticas sustentáveis dentro dos nossos próprios negócios com a definição de uma meta ousada, porém realizável: reduzir 50% a intensidade de emissões de gases de efeito estufa de escopo 3 até 2030."

Com as novas ferramentas e recursos anunciados no NetApp INSIGHT, as organizações podem alcançar suas metas de redução de carbono com mais eficácia, ao mesmo tempo em que atendem as demandas dos seus próprios clientes:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- A NetApp BlueXP entrega uma experiência unificada em ambientes híbridos de várias nuvens de forma a reunir todos os serviços de armazenamento de aplicativos e dados em um único plano de controle. A BlueXP fornece relatórios de consumo de energia com painéis que permitem que as empresas tomem decisões sobre a transferência de dados críticos para equilibrar as necessidades empresariais com eficiência de carbono.

-- O NetApp Cloud InsightsDashboard é um recurso novo que traz informações sobre a temperatura e o uso de energia para armazenamento ONTAP. O NetApp Cloud Insights dá visibilidade e gera relatórios do uso de informática e armazenamento de uma empresa em todos os ambientes físicos e na nuvem, de modo a encontrar e lidar com desperdício e ineficiências, ajudando os clientes a tomarem decisões informadas que podem reduzir os custos e o desperdício, inclusive relacionados à redução de emissões.

-- Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) através de relatórios sobre pegada de carbono, se baseando na metodologia do Algoritmo de Impacto dos Atributos do Produto (PAIA, Product Attribute Impact Algorithm). A NetApp foi a primeira provedora focada em armazenamento a se juntar à PAIA (consórcio de pares na área de tecnologias da informação e comunicação), patrocinada pela MIT. O consórcio PAIA permite que a NetApp produza uma ACV simplificada para seus produtos, estando alinhada com as principais normas, como EPEAT, IEEE 1680.1 e a iniciativa francesa de rotulagem de produtos, Grenelle.

-- A garantia de eficiência de armazenamento 4:1 da NetApp para cargas de trabalho SAN é a promessa da NetApp de que empresas possam armazenar mais dados com menos armazenamento, o que reduz o uso de energia e as emissões de GEE. A garantia abrange os sistemas totalmente flash, inclusive o AFF A-Series, AFF C190, All SAN Array e FAS500f.

Todo o portfólio de produtos e serviços da NetApp permite que os clientes criem ambientes híbridos em várias nuvens que atendam seus objetivos empresariais e de sustentabilidade e fornece uma abordagem holística e abrangente à criação de uma estrutura de TI mais sustentável.

-- A NetApp Cloud Tiering permite que as empresas movam, de forma automática e ininterrupta, dados usados ocasionalmente, e que geralmente compreendem 60% ou mais do total de dados de uma empresa, do armazenamento ONTAP no local à nuvem. Para dados que devam permanecer no centro de dados, a Cloud Tiering reduz a quantidade de armazenamento bruto necessário através de desduplicação, compressão e compactação. Com a Cloud Tiering, em um período de cinco anos, os clientes de armazenamento de médio porte da NetApp reduzem suas emissões em até 56,3 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).

-- A NetApp Cloud Data Sense é uma solução de classificação e catálogo de dados que usa inteligência artificial para mapear e classificar todos os dados em nuvem e no local. Compreender os dados pode ajudar as organizações de TI a reduzir os custos de armazenamento e melhorar a sustentabilidade através de decisões mais bem tomadas, como, por exemplo, por meio da identificação de dados frios que residem no local e que podem ser movidos para a nuvem para reduzir a energia usada no centro de dados.

-- O NetApp Active IQ (AIQ) é um mecanismo de AIOps que calcula o custo total de propriedade (TCO, Total Cost of Ownership) de dados usados e acessados com frequência que são armazenados no local, e a ferramenta de Cloud Tiering TCO da NetApp calcula o valor economizado que foi gerado ao mover os dados para a nuvem.

-- O NetApp Harvest 2.0 e o Grafana Dashboard for ONTAP fornecem informações em tempo real sobre o consumo de energia do hardware NetApp, ao passo que o NetApp Fusion, ferramenta de dimensionamento e configuração, fornece especificações ambientais por configuração específica.

"As empresas precisam ter visibilidade e informações sobre o estado de sustentabilidade e eficiência dos seus ambientes híbridos e de várias nuvens, para melhor entender onde podem fazer mudanças para reduzir suas pegadas de carbono", afirmou Cesar Cernuda, presidente da NetApp. "O compromisso contínuo da NetApp de inovar nosso portfólio de produtos, combinado com os esforços de descarbonização da empresa, dão às organizações as ferramentas e os recursos de que precisam para reduzir os custos, executar operações mais eficientes e permitir que tomem decisões com base nas emissões, a fim de alcançar suas metas de sustentabilidade."

O compromisso ambiental, social e de governança (ESG; Environmental, Social, and Governance) da NetApp e sua liderança têm sido reconhecidos por especialistas externos, como a EcoVadis, que recentemente deu à NetApp a classificação Gold. Essa agência de classificação de ESG baseada em evidência faz classificações dos fornecedores nos componentes de meio ambiente, direitos trabalhistas e humanos, ética e compra sustentável. A classificação Gold coloca a NetApp entre os melhores 7% de todas as empresas classificadas pela EcoVadis.

A NetApp é membro fundador do programa ENERGY STAR da Agência de Proteção Ambiental para armazenamento em centro de dados, com vários sistemas de armazenamento certificados como produtos ENERGY STAR 2.1, incluindo os sistemas de armazenamento de dados NetApp AFF, FAS e E-Series.

Ainda este ano, será publicado o terceiro relatório de impacto de ESG da NetApp. O relatório abrange as estratégias, atividades, progresso, métricas e desempenho de ESG das operações globais da NetApp para o ano fiscal encerrado em 30 de abril de 2022.

Recursos adicionais

-- Página web de sustentabilidade da NetApp

-- Série sobre sustentabilidade na NetAppTV

-- Comunicado à imprensa referente à BlueXP

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software baseada na nuvem e centrada em dados que capacita organizações a liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços na nuvem que permitem aos clientes executarem seus aplicativos com o desempenho ideal desde o centro de dados até a nuvem, estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda as organizações a desenvolverem sua própria malha de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logo da NETAPP e as marcas mencionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Os demais nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221101005447/pt/

Contato

Contato para mídia: Kenya Hayes NetApp kenya.hayes@netapp.com

Contato para investidores: Lance Berger NetApp lance.berger@netapp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags