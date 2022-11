Comunicado do Business Wire :Forescout

Forescout Technologies, líder mundial em segurança cibernética automatizada, lançou hoje sua mais recente atualização contínua da plataforma, que inclui Forescout Continuum Timeline, uma nova solução nativa de nuvem que fornece retenção, pesquisa e análise abrangentes de dados de ativos a longo prazo. A Timeline permite que as empresas atendam aos requisitos de conformidade e auditoria, respaldem melhor as investigações de incidentes e identifiquem de modo proativo riscos e lacunas para ajudar a priorizar medidas preventivas.

Hoje, todas as organizações precisam de uma forma automatizada de manter a inteligência de ativos em tempo real para cada dispositivo conectado. As equipes de segurança cibernética sobrecarregadas com o rápido crescimento de ativos e a superfície de ataque expandida vêm recebendo informações de diversas ferramentas para informar suas decisões de segurança. A Forescout oferece uma solução completa de segurança cibernética em sua mais recente versão da Forescout Continuum Platform com a Forescout Continuum Timeline.

A Timeline é uma oferta baseada em nuvem que atua como uma extensão perfeita da Forescout Continuum e foi concebida para lidar com as demandas das maiores empresas do mundo, ingerindo, enriquecendo e normalizando automaticamente dados de ativos. Com seu conjunto de dados massivamente escalonável e um mecanismo de análise avançado, a Timeline permite que as equipes de rede e SecOps consultem, investiguem e aproveitem os dados essenciais coletados pelo eyeSight de ativos conectados em tempo real e em uma linha do tempo histórica.

Esta atualização da plataforma Continuum expande recursos de descoberta, avaliação e gestão de ativos a fim de reduzir altos custos de mão de obra manual, questões de desempenho, desafios para manter bancos de dados de ativos atualizados, disrupções em negócios e o risco de violações da segurança devido a lacunas de inteligência de ativos. A falta de visibilidade e a capacidade de quantificar o risco levam a percepções com atraso e lacunas na postura de segurança. A Forescout Continuum resolve isto ao:

-- Priorizar vulnerabilidades e ameaças com avaliação detalhada de risco multifatorial e pontuar controles de segurança recém-adicionados para alinhar estruturas de conformidade visando equipes de SOC em casos de maior risco.

-- Reduzir automaticamente a dívida de ameaças, orquestrando a correção proativa de ativos não conformes.

-- Usar recursos avançados de segmentação para mitigar o raio de explosão de dispositivos vulneráveis.

-- Empregar recursos de descoberta e controle mais poderosos, além de visualizações de pesquisa e painéis.

"Nossos clientes precisam de acesso simples e econômico a dados históricos de ativos precisos para diversas finalidades", disse Kevin O'Leary, diretor de produtos da Forescout. "A Timeline é uma solução em nuvem fácil de usar que permite melhor visibilidade de ativos, incluindo dispositivos que são ativos de IoT e OT não-agentes, ao proporcionar a integração de dados a equipes de operação de segurança para acelerar a tomada de decisões."

Sobre a Forescout

A Forescout Technologies, Inc. oferece automação de segurança cibernética em todo o terreno digital, mantendo o alinhamento contínuo das estruturas de segurança dos clientes com suas realidades digitais, incluindo todos os tipos de ativos: TI, OT, IoT, IoMT. A Forescout Continuum Platform oferece visibilidade completa de ativos, conformidade contínua, segmentação de rede e uma base sólida para Zero Trust. Durante mais de 20 anos, organizações da Fortune 100 e agências governamentais confiaram na Forescout para fornecer segurança cibernética automatizada em escala. A Forescout proporciona aos clientes inteligência com base em dados para detectar riscos com precisão e remediar ameaças cibernéticas com rapidez sem causar disrupção em ativos cruciais de negócios. www.forescout.com

Gerenciando o risco cibernético em conjunto.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

