Comunicado do Business Wire :FIFA+ Collect

FIFA+ Collect, a plataforma oficial de colecionáveis digitais do FIFA+ construída no blockchain Algorand, anunciou hoje brindes especiais de experiência VIP para os fãs de futebol participarem da FIFA World Cup Qatar 2022?. O programa "Possuir, Ganhar, Viver" está agora aberto para entrada até 20 de novembro de 2022 em www.fifapluscollectgowin.com.

Every purchase of FIFA+ Collect digital collectibles unlocks entry to the "Own It, Win It, Live It" VIP Experience giveaway. Entry is open now through 20 November 2022 at www.fifapluscollectgowin.com. (Graphic: Business Wire)

Cada vencedor da experiência VIP trará um convidado para uma viagem de cinco dias/quatro noites a Doha com despesas pagas, incluindo passagem aérea de ida e volta, acomodações de luxo no St. Regis Doha, ingressos para duas partidas das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA, US$ 500 em dinheiro para gastos, uma cesta de presentes comemorativa com FIFA e FIFA+ Collect memorabilia e muito mais. Um vencedor será selecionado aleatoriamente a cada semana.

A entrada está aberta a fãs elegíveis de todo o mundo que comprarem pacotes de colecionáveis digitais apresentando destaques definindo o esporte dos 92 anos de história da FIFA. Cada compra de pacote concede automaticamente ao comprador uma entrada, com cada compra adicional aumentando o número de entradas. Termos e condições adicionais são aplicados.

Cada pacote de colecionáveis digitais da FIFA+ inclui três destaques aleatórios do extenso arquivo da FIFA de imagens históricas do futebol. Atualmente, há duas coleções disponíveis para compra: a Genesis Collection, que é o primeiro lançamento da FIFA+ Collects, disponível por tempo limitado; e a coleção de arquivos recém-lançada. Ambas as coleções estão disponíveis por apenas US$ 4,99 e incluem uma variedade de gols incríveis e defesas de cair o queixo em quatro níveis de raridade: Comum, Raro, Épico e Icônico. Colecionáveis digitais podem ser utilizados na plataforma para coletar, trocar, vender e jogar em jogos eletrônicos que geram recompensas e desafios futuros.

Sobre a Algorand Fundada pelo criptógrafo vencedor do Turing Award, Silvio Micali, a blockchain Layer-1 de alto desempenho da Algorand é incomparável por trazer tecnologias rápidas, sem atrito e inclusivas a todos. A Algorand está remodelando todos os setores, de TradFi e DeFi a novas economias de criadores e mais além. Com um compromisso extraordinário com a interoperabilidade e entrega consistente, sua tecnologia sustentável proporciona mais participação, transparência e eficiência a todos. Como tecnologia escolhida por mais de 2.000 organizações mundiais, o ecossistema Algorand vem transformando a próxima geração de produtos financeiros, protocolos e troca de valor. Para mais informação, acesse www.algorand.com.

Sobre a FIFA A FIFA existe para governar o futebol e desenvolver o jogo em todo o mundo. Desde 2016, a organização evoluiu com rapidez a um órgão que pode servir de modo mais eficaz ao nosso jogo para o benefício de todo o mundo. A nova FIFA está modernizando o futebol para ser mundial, acessível e inclusivo em todos os aspectos. Não apenas em um ou dois continentes, mas em todos os lugares. Sob a visão da FIFA de tornar o futebol realmente mundial, ela irá ajudar a desenvolver o futebol em todos os lugares para que haja pelo menos 50 seleções nacionais e 50 clubes de todos os continentes que possam competir em um alto nível competitivo.

