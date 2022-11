Comunicado do Business Wire :Andersen Global

Andersen Global acrescenta profundidade à sua plataforma asiática por meio de um acordo de colaboração com o escritório de advocacia Dherakupt (DKRI), trazendo um aumento dos recursos legais para a Tailândia e seus mercados vizinhos.

Fundado em 2004 pelo sócio-gerente Dr. Anuphan Kitnitchiva, o escritório de advocacia DKRI oferece um conjunto completo de serviços jurídicos que incluem o direito societário e comercial, fusões e aquisições, reestruturação, mercado de capitais, preços de transferência e coleta de dados pessoais. A equipe da empresa trabalha em estreita colaboração com os clientes para oferecer serviços de qualidade e perfeitos nos setores público e privado na Tailândia e no mundo inteiro.

"Nosso escritório tem orgulho em nosso forte relacionamento com os clientes e profundo conhecimento do setor para oferecer as melhores soluções da categoria", disse Anuphan. "Ao colaborar com a Andersen Global, o nosso escritório continuará a produzir resultados para atender às necessidades legais e reforçar o nosso objetivo de ser um dos principais escritórios de advocacia da região."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Durante mais de 16 anos, Anuphan e sua equipe superaram as expectativas dos clientes e demonstraram dedicação à administração por meio de seu compromisso de expandir seu conhecimento e experiência jurídica", acrescentou o presidente do conselho e diretor executivo da Andersen Global, Mark Vorsatz. "A vasta experiência do escritório de advocacia DKRI complementa nossa capacidade existente na região. Temos agora uma das maiores presenças jurídicas na região da Ásia por meio de nossos membros e firmas colaboradoras."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e juridicamente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma-membro associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 12 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 380 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221101005247/pt/

Contato

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags