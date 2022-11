Comunicado do Business Wire :American Express

A American Express Travel publicou hoje a lista dos Destinos em Alta de 20231, apresentando os dez destinos mais populares para viajar no próximo ano, identificados pelas reservas internacionais de viagens dos membros da American Express Card®. Para cada um destes destinos, a American Express Travel Consultants também criou roteiros de três dias, inspirando os melhores lugares para se hospedar, comer, fazer compras e explorar a cultura local, incluindo como membros do Platinum Card® podem passar o "dia de férias de bônus" que recebem com garantia de check-out até às 16h quando reservam uma propriedade Fine Hotels + Resorts® através da American Express Travel.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221101005461/pt/

American Express Travel's 2023 Trending Destinations (Graphic: Business Wire)

"Quando membros do cartão reservam viagens pela American Express Travel, estão confiando em nós com seu recurso mais valioso, seu tempo", disse Audrey Hendley, presidente da American Express Travel. "Nossa presença mundial, mais de 100 anos de experiência em viagens e profundo conhecimento dos membros de nosso cartão nos dão uma capacidade exclusiva de inspirar os viajantes com a lista de Destinos em Alta deste ano, facilitar o processo de planejamento e aconselhá-los com confiança sobre o que fazer quando chegarem lá."

A mais recente pesquisa da Amex Trendex2 descobriu que 50% dos adultos dizem que passam pelo menos cinco horas planejando férias. Para ajudar os viajantes a poupar tempo e aproveitar ao máximo suas viagens, os consultores de viagens da American Express elaboraram itinerários de três dias nos fins de semana a cada um dos destinos em alta a fim de fornecer inspiração sobre os melhores lugares para ficar, comer e atividades para explorar a cultura local.

81% dos entrevistados da Amex Trendex2 concordam que desejam maximizar cada hora de suas viagens, tornando um valioso recurso a orientação especializada quanto aos itinerários dos Destinos em Alta. Seja se aventurando sozinho, explorando com um grupo de amigos ou passando tempo com a família, os itinerários incluem algo para todos, desde encontrar os melhores churros na Cidade do México e interagir com coalas em Sydney até tratamentos em um spa de luxo em Paris e explorar uma floresta de carvalhos em Vermont.

Além disto, 88% dos entrevistados concordam que gostariam que suas viagens fossem mais longas. Os membros do Platinum Card têm garantia de check-out até às 16h como benefício quando reservam uma propriedade Fine Hotels + Resorts através da American Express Travel. O check-out prolongado, um dos muitos benefícios de destaque desbloqueados ao reservar com a American Express Travel, oferece aos viajantes um "dia de bônus" para estender suas férias. Os itinerários dos Destinos em Alta realçam os modos de passar esse tempo, para que os membros do cartão aproveitem ao máximo suas viagens, incluindo uma aula magistral sobre queijos em Paris, velejar às Ilhas do Príncipe em Istambul e uma excursão de compras de produtos portugueses autênticos em Lisboa.

Além dos destinos em destaque, a American Express Travel identificou as principais tendências que impulsionam as viagens em 2023:

-- Novas aventuras estão em demanda: 70% dos entrevistados concordam que querem viajar a destinos da lista de desejos em 2023

-- Férias com saúde holística em mente: 89% dos entrevistados concordam que querem fazer uma viagem para fugir da rotina e 74% planejam viajar mais em 2023 para seu bem-estar

-- Buscando experiências personalizadas: 88% dos entrevistados concordam que gostam de buscar experiências locais e aprender sobre cultura quando viajam, e 73% estão dispostos a gastar mais pelo itinerário de viagem que desejam

-- Da decisão do Ano Novo às viagens de verão: 43% dos entrevistados concordam que desejam viajar mais como decisão do Ano Novo e 50% dos entrevistados já começaram a pensar sobre onde querem ir nas próximas férias de verão de 2023

-- Gastar mais para a melhor escapada: 74% dos entrevistados concordam que estão mais propensos a gastar mais em viagens em 2023, e 40% dizem que estão dispostos a pagar mais pelo check-out prolongado ao fazer suas acomodações de viagem

1 METODOLOGIA DOS DESTINOS EM ALTA DE 2023Os Destinos em Alta de 2023 da American Express Travel são selecionados com base nas reservas internacionais dos membros do American Express Card por meio da American Express Travel, ao analisar o crescimento das viagens ano após ano entre 2019 e 2022.

2 METODOLOGIA DA PESQUISAEsta pesquisa online da Amex Trendex foi efetuada pela Morning Consult entre 30 de setembro e 3 de outubro de 2022 entre uma amostra de 2.000 viajantes dos EUA com uma renda familiar de pelo menos US$ 70 mil e são definidos como adultos que normalmente viajam de avião pelo menos uma vez ao ano. As entrevistas foram feitas online. Os resultados da pesquisa completa têm uma margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais.

TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA FINE HOTELS + RESORTSFine Hotels + Resorts® (FHR) como programa traz benefícios que estão disponíveis para novas reservas feitas através da American Express Travel com propriedades participantes, sendo válidos apenas para membros qualificados do U.S. Consumer, Business e Corporate Platinum Card® bem como membros do Centurion® (membros do Delta SkyMiles® Platinum Card não são elegíveis). As reservas devem ser feitas usando um cartão elegível e pagas usando este cartão ou outro American Express® Card, em nome do membro do cartão elegível, sendo que este membro do Cartão deve estar viajando no itinerário reservado. O valor médio total dos benefícios do programa é baseado em reservas de anos anteriores para estadias de duas noites; o valor real varia. O check-in ao meio-dia e a melhor categoria do quarto estão sujeitos à disponibilidade, sendo fornecidos no check-in; certas categorias de quartos não são elegíveis para melhoria. O tipo de crédito de experiência varia segundo a propriedade; o crédito de experiência será aplicado a cobranças qualificadas até o valor do crédito de experiência. Reservas antecipadas são recomendadas para determinados créditos de experiência. O tipo e valor do café da manhã diário (para duas pessoas) varia segundo a propriedade; o café da manhã terá um valor mínimo de US$ 60 por quarto, por dia. Se o custo do Wi-Fi estiver incluído em uma taxa de propriedade obrigatória, um crédito diário deste valor será aplicado no check-out. Os benefícios são aplicados por quarto, por estadia (com um limite de três quartos por estadia). Estadias consecutivas reservadas por um único membro do cartão, membros do cartão hospedados no mesmo quarto ou membros do cartão viajando no mesmo grupo dentro de um período de 24 horas na mesma propriedade são consideradas uma estadia e não são elegíveis para benefícios adicionais do FHR ("Ação Proibitiva"). A American Express e a Property se reservam o direito de modificar ou revogar os benefícios do FHR a qualquer momento, sem aviso prévio, se nós ou eles definirmos, a nosso exclusivo critério, que você pode ter se envolvido em uma Ação Proibitiva, ou ter se envolvido em abuso, uso indevido, ou jogos associados a seus benefícios do FHR. As restrições de benefícios variam segundo a propriedade. Os benefícios não podem ser trocados por dinheiro, nem são combináveis com outras ofertas, a menos que indicado. Os benefícios devem ser utilizados durante a estadia reservada. Quaisquer créditos aplicáveis são aplicados no check-out em USD ou o equivalente na moeda local. Benefícios, propriedades participantes bem como disponibilidade e comodidades nestas propriedades estão sujeitos a alterações.

