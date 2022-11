Brasileiro é preso por maus-tratos de animais nos Estados Unidos

Um brasileiro foi acusado e preso por maus-tratos de animais nos Estados Unidos. O caso aconteceu na cidade de Tyngsborough, em Massachusetts. O homem de 50 anos, conhecido como “Cowboy de Rondônia” nas redes socias, foi identificado pelas autoridades locais como Adewalter Machesky.

O mandado de prisão de Adewalter foi expedido na última quarta-feira, 26 de outubro, pelo Tribunal Distrital de Lowell. Segundo o portal da Uol, até o momento, não há informações sobre a defesa do brasileiro

Segundo o Brazilian Times, a Polícia já havia recebido denúncias de maus-tratos na fazenda de criação do brasileiro. A investigação sobre o brasileiro começou após um pônei, que pertencia a ele, ser encontrado ferido em uma estrada de Tyngsborough, no dia 24 de outubro.



De acordo com a Polícia local, o animal foi encontrado sangrando bastante e com dificuldades de se levantar do chão. O pônei foi levado para ser socorrido.

Um especialista em equinos da Animal Care and Adoption Center (MSPCA), junto de um veterinário, examinaram e diagnosticaram que o pônei estava sofrendo de sepse, uma inflamação por infecção, e outros ferimentos graves. A decisão dos veterinários foi de eutanasiar o animal a fim de livrá-lo da agonia.

