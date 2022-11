Barcelona se despede da Champions derrotando Viktoria Plzen; Bayern vence Inter

Com um time cheio de reservas, o Barcelona se despediu da Liga dos Campeões derrotando o Viktoria Plzen na República Tcheca por 4 a 2 nesta terça-feira, na última rodada da fase de grupos.

Os gols do time catalão foram marcados por Ferran (2x), Marcos Alonso e Pablo Torre, enquanto os tchecos descontaram com Tomas Chory (2x).

O Barça cumpriu assim seu objetivo de vencer a partida como mera formalidade, já que não tinha mais chances de avançar às oitavas da Champions e já estava garantido na Liga Europa.

"Fica um sabor agridoce (da eliminação), afinal somos o 'Barça', temos que estar na próxima fase e agora temos que ir à Liga Europa", disse Ferran depois da partida.

Os 'blaugrana' vão disputar um mata-mata prévio às oitavas de final da segunda maior competição do continente, ficando em terceiro no Grupo C.

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, rechaçou a ideia de favoritismo de sua equipe na Europa League.

"Somos um dos candidatos", disse Xavi, para quem o objetivo do 'Barça' é "chegar à final e competir".

No outro jogo da chave, o Bayern, que já tinha assegurada a liderança da chave, recebeu na Allianz Arena a Inter, também já classificada, e venceu por 2 a 0.

Num jogo em que as duas equipes apenas cumpriam tabela, os alemães conseguiram a vitória graças aos gols de Benjamin Pavard aos 32 minutos de jogo e de Eric Maxim Choupo-Moting aos 27 da segunda etapa.

Com o resultado, o time bávaro vai para o mata-mata da Champions como o único com 100% de aproveitamento na fase de grupos.

