Autoridades russas de ocupação anunciam mais evacuações em Kherson

As autoridades de ocupação da Rússia no sul da Ucrânia anunciaram nesta terça-feira (1º) novas evacuações de civis da província de Kherson, de onde já saíram recentemente 70.000 pessoas, diante do avanço da contraofensiva ucraniana.

"Decidi ampliar a zona de evacuação para até 15 quilômetros do [rio] Dnieper", indicou o governador instalado por Moscou em Kherson, Vladimir Saldo, em uma mensagem veiculada no Telegram.

"Serão aplicadas medidas de remoção forçada a partir de 6 de novembro aos que permanecerem" no local, assinalou, por sua vez, a administração de Kakhovka, uma das localidades incluídas na zona ampliada.

"A retirada será feita por estrada", acrescentou.

Saldo alegou que as novas evacuações foram decididas diante do risco de um "ataque com mísseis" contra uma represa no Dnieper, cuja destruição causaria a "inundação da margem esquerda".

