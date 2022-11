Autoridades pró-Rússia anunciam novas retiradas de Kherson

As autoridades pró-Rússia de Kherson, sul da Ucrânia, anunciaram nesta terça-feira (1) que começaram a realocar milhares de pessoas adicionais de uma área onde as forças de Kiev efetuam sua contraofensiva.

"Vamos reassentar e transferir até 70.000 pessoas" que estão atualmente em uma faixa de 15 quilômetros de profundidade na margem esquerda do rio Dnipro, afirmou o governador de Kherson designado por Moscou, Vladimir Saldo, no programa de rádio russo Solovyov Live .

Na semana passada, as forças de ocupação russas anunciaram que outros 70.000 civis deixaram suas casas, localizadas na margem direita do rio e perto da linha de frente.

Saldo explicou que as novas retiradas foram decididas diante do risco de um "possível ataque com mísseis" contra uma represa sobre o rio e cuja destruição provocaria a "inundação da margem esquerda".

"Já começamos as novas retiradas e as pessoas deslocadas serão levadas para outras partes da região de Kherson ou para outras regiões da Rússia", declarou Saldo.

Na segunda-feira à noite, Saldo afirmou que a retirada desta faixa de território também permitirá ao exército russo aplicar uma "defesa profunda para responder ao ataque ucraniano", antecipando que as forças de Kiev devem atravessar o Dnipro.

A região de Kherson está parcialmente controlada pela Rússia, que no fim de setembro anunciou a anexação da área que ocupa, assim como outras três territórios da Ucrânia.

As forças de Kiev efetuam uma contraofensiva para retomar a região de Kherson, avançando de oeste para leste.

Diante das conquistas territoriais dos soldados ucranianos, as autoridades de ocupação russas pediram em outubro aos moradores da margem direita que abandonassem suas casas e atravessassem o rio.

