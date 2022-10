Twitter e Musk pedem encerramento do processo judicial

Concluída a compra do Twitter pelo milionário Elon Musk, as duas partes solicitaram oficialmente a suspensão do processo judicial, no qual a rede social procurava forçar sua aquisição, que foi finalmente anunciada na semana passada, segundo documentos oficiais.

O advogado do homem mais rico do mundo enviou uma carta datada de sexta-feira ao juiz responsável pelo caso em Delaware, observando que Musk concluiu a compra na sexta-feira sob os termos do acordo de abril.

"À luz desse desenvolvimento, os réus e o Twitter concordaram em retirar suas queixas e requisições" e propõem encerrar o processo, afirma o documento.

A juíza Kathaleen McCormick deve aprovar este processo para que o caso seja oficialmente encerrado.

A operação teve vários altos e baixos desde abril, quando as partes concordaram com a compra por 44 bilhões de dólares, mesmo com uma tentativa de Musk de abandonar o processo alegando que os diretores da rede social não lhe deram informações exatas sobre a proporção de contas falsas na plataforma.

O milionário teve, por determinação judicial, até 28 de outubro para concluir a compra, caso contrário o julgamento teria começado.





