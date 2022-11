Swiatek segue no topo do ranking da WTA

15:05 | Out. 31, 2022

A polonesa Iga Swiatek, apesar de estar há uma semana inativa se preparando para o torneio WTA Finals, continua no topo do ranking do tênis feminino, publicado nesta segunda-feira, muito à frente de sua perseguidora mais próxima, a tunisiana Ons Jabeur.

Swiatek, campeã do US Open e de Roland Garros este ano, tentará seu nono título na temporada e o 12º de sua carreira no WTA Finals, onde ela estreia na terça-feira contra a russa Daria Kasatkina.

A polonesa, de 21 anos, também conquistou em 2022 os troféus de Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart e Roma. Na temporada, ela venceu um total de 64 jogos, incluindo uma sequência de 37 vitórias entre fevereiro e junho.

A brasileira mais bem colocada no ranking da WTA continua sendo Bia Haddad, número 15 do mundo.

-- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira (31 de outubro):

1. Iga Swiatek (POL) 10.335 puntos

2. Ons Jabeur (TUN) 4.555

3. Jessica Pegula (EUA) 4.316

4. Coco Gauff (EUA) 3.271

5. Maria Sakkari (GRE) 3.121

6. Caroline García (FRA) 3.000

7. Aryna Sabalenka (BLR) 2.970

8. Daria Kasatkina (RUS) 2.935

9. Veronika Kudermetova (RUS) 2.795

10. Simona Halep (ROM) 2.661

11. Madison Keys (EUA) 2.417

12. Paula Badosa (ESP) 2.371

13. Belinda Bencic (SUI) 2.365

14. Danielle Collins (EUA) 2.292

15. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.215

16. Petra Kvitova (CZE) 2.097

17. Anett Konteveit (EST) 2.093

18. Jelena Ostapenko (LET) 1.986

19. Ekaterina Alexandrova (RUS) 1.910

20. Liudmila Samsonova (RUS) 1.910

bur-meh/ol/cb

