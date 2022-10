Sobe para 101 total de mortos por tormenta tropical nas Filipinas

12:45 | Out. 31, 2022

O balanço de mortos por uma tempestade tropical que atingiu as Filipinas nos últimos dias subiu para 101 nesta segunda-feira (31) - informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres.

Em seu último relatório, a agência informou que 66 pessoas continuam desaparecidas, o que significa que o número de vítimas pode aumentar.

A tempestade tropical Nalgae, que atingiu o país no fim de semana, causou inundações e deslizamentos de terra em várias cidades na ilha de Mindanao, no sul, na sexta-feira. De acordo com a agência, pouco mais da metade das vítimas morreu nessas circunstâncias.

A ilha de Mindanao raramente é atingida pelos cerca de 20 tufões que passam pelas Filipinas todos os anos, mas as tempestades que chegam à região tendem a ser mais mortais do que em outras partes do país.

As equipes de resgate buscavam os corpos na lama e sob os destroços, enquanto os sobreviventes da tempestade tropical continuavam a dolorosa tarefa de limpar suas casas.

"Mudamos nossa operação de busca e resgate para uma operação de recuperação, porque as chances de sobrevivência depois de dois dias são quase nulas", declarou Naguib Sinarimbo, chefe da defesa civil da região de Bangsamoro, em Mindanao.

Nesta segunda, o presidente filipino, Ferdinand Marcos, visitou algumas das áreas mais afetadas, incluindo Noveleta, enquanto as agências de ajuda corriam para enviar pacotes de alimentos, água potável e outras ajudas para as vítimas.

Cientistas observaram que as tempestades se tornaram mais potentes, como resultado da mudança climática.

O serviço meteorológico alertou que outra depressão tropical avança na direção das Filipinas, enquanto Nalgae continua sobre o mar da China Meridional.

O novo sistema pode trazer mais chuvas e causar danos às áreas afetadas pela passagem de Nalgae.

