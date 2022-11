Rússia pede à Ucrânia que garanta segurança do tráfego marítimo

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu nesta segunda-feira (31) à Ucrânia que garanta a segurança das embarcações que usam o corredor para a exportação de grãos, acusando Kiev de representar "uma ameaça", após um ataque à frota russa na Crimeia no último sábado.

"A Ucrânia deve garantir que não haverá nenhuma ameaça à segurança dos navios civis", declarou Putin em entrevista coletiva, acusando Kiev de ter usado o corredor para realizar um ataque que levou Moscou a suspender o acordo sobre as exportações ucranianas. "Esse ataque foi lançado pela Ucrânia contra navios da frota do Mar Negro. Criaram um perigo para as nossas embarcações e as embarcações civis."

O presidente russo assinalou que Moscou não havia se retirado do acordo sobre as exportações de cereais, e sim havia suspendido sua participação no último sábado, após denunciar um ataque à sua frota na Crimeia e atribuí-lo à Ucrânia e ao Reino Unido.

Kiev afirmou que Moscou usa "um pretexto falso" para suspender o acordo, enquanto Londres negou participação no ataque.

