Roma vence Verona e entra no G4 do Campeonato Italiano

18:15 | Out. 31, 2022

Em jogo válido pela 12ª rodada, a Roma venceu o Hellas Verona fora de casa por 3 a 1 nesta segunda-feira e subiu para a quarta posição do Campeonato Italiano, uma semana antes do clássico contra a Lazio.

Aos 43 minutos do segundo tempo, com 1 a 1 no placar, Cristian Volpato, de 18 anos, aproveitou passe de Nemanja Matic para colocar os 'giallorossi' na frente.

Volpato, que tinha entrado no jogo pouco depois do intervalo, garantiu a vitória romanista com um passe para Stephan El Shaarawy fazer o terceiro.

Antes, o Hellas Verona tinha aberto o placar aos 27 minutos de jogo com o polonês Pawel Dawidowicz, até que Nicolò Zaniolo deixou tudo igual ainda nos acréscimos da primeira etapa.

Com a vitória, a Roma de José Mourinho chega a 25 pontos na tabela, um de vantagem sobre Lazio e Inter de Milão.

Para o clássico de domingo que vem, a Lazio não poderá contar com o artilheiro Ciro Immobile, lesionado, nem com o volante sérvio Sergej Milinkovic-Savic, suspenso.

Por sua vez, o Hellas Verona chega à sétima derrota consecutiva e se mantém na vice-lanterna da Serie A.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Napoli - Sassuolo 4 - 0

Lecce - Juventus 0 - 1

Inter - Sampdoria 3 - 0

- Domingo:

Empoli - Atalanta 0 - 2

Cremonese - Udinese 0 - 0

Spezia - Fiorentina 1 - 2

Lazio - Salernitana 1 - 3

Torino - Milan 2 - 1

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Roma 1 - 3

Monza - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 32 12 10 2 0 30 9 21

2. Atalanta 27 12 8 3 1 18 8 10

3. Milan 26 12 8 2 2 25 13 12

4. Roma 25 12 8 1 3 16 11 5

5. Lazio 24 12 7 3 2 24 8 16

6. Inter 24 12 8 0 4 25 17 8

7. Juventus 22 12 6 4 2 18 7 11

8. Udinese 22 12 6 4 2 20 12 8

9. Torino 17 12 5 2 5 12 14 -2

10. Salernitana 16 12 4 4 4 16 17 -1

11. Sassuolo 15 12 4 3 5 14 17 -3

12. Fiorentina 13 12 3 4 5 13 17 -4

13. Empoli 11 12 2 5 5 9 17 -8

14. Bologna 10 11 2 4 5 12 17 -5

15. Monza 10 11 3 1 7 10 19 -9

16. Spezia 9 12 2 3 7 10 22 -12

17. Lecce 8 12 1 5 6 9 15 -6

18. Sampdoria 6 12 1 3 8 6 21 -15

19. Hellas Verona 5 12 1 2 9 11 24 -13

20. Cremonese 5 12 0 5 7 9 22 -13

bds/iga/cb

