Pauta de infográficos

17:30 | Out. 31, 2022

* Brasil-eleições-política:

1/ Resultado do segunto turno da eleição presidencial brasileira, com 100% dos votos apurados. (45 x 77 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa do Brasil com o candidato que teve mais votos na eleição presidencial, por Estado. (90x95 mm) - Disponível

3/ Emissões de gases de efeito estufa relacionadas com a perda da cobertura florestal no Brasil desde 2001.(90x67 mm) - Disponível

4/ Biografia de Luiz Inácio Lula da Silva.(135x78 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 31 de outubro às 5h (Bras.). (135 x 132 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa com os principais portos ucranianos e de outros países no mar Negro. (180 x 142 mm) - Atualização disponível

3/ Porcentagem de grãos e outros alimentos que saíram dos portos ucranianos entre julho e 31 de outubro de 2022. (90 x 84 mm) - Atualização disponível

4/ Países receptores de grãos exportados dos portos da Ucrânia entre julho e 31 de outubro, iniciativa apoiada pela ONU para o transporte de cereais pelo mar Negro. (135x101 mm) - Disponível

* Israel-política-governo-diplomacia-parlamento-eleição:

1/ Composição do Parlamento israelense antes da quinta eleição no país em quatro anos, que acontece em 1º de novembro.(90 x 103 mm) - Atualização disponível

2/ Evolução dos indicadores econômicos de Israel e estimativas para 2022 e 2023.(135 x 62 mm) - Disponível

* Somália-atentado: mapa da Somália localizando a capital, Mogadíscio. (45 x 52 mm) - Disponível

* Índia-acidente-ponte: localização da ponte de Morbi, no estado de Gujarat, no oeste da Índia, que caiu no dia 30 de outubro durante uma festa religiosa. (90x76 mm) - Disponível

* UE-economia-indicador: evolução do PIB dos 19 países da Zona do Euro, comparado ao trimestre anterior, segundo a Eurostat. (89 x 65 mm) - Atualização disponível

* EUA-economia-Fed-inflação-empréstimos-recessão-taxas-macroeconomia: evolução da taxa de referência da Reserva Federal dos Estados Unidos. (90 x 70 mm) - Atualização disponível

*COP27-medioambiente-cúpula: mapa do Iraque mostrando o rio Tigre e a densidade populacional do país.(135x103 mm) - Disponível

