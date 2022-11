PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL ELEIÇÕES: Lula herda um Brasil dividido e enfrenta o silêncio de Bolsonaro

UCRÂNIA CONFLITO RÚSSIA: Cortes de água e energia elétrica na Ucrânia após grande bombardeio da Rússia

=== BRASIL ELEIÇÕES ===

BRASÍLIA:

Lula enfrenta mandato complicado e o primeiro desafio é o silêncio de Bolsonaro

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começa nesta segunda-feira (31) a enfrentar os desafios que terá para governar pela terceira vez o Brasil, um país dividido, mas o primeiro problema é o silêncio do presidente derrotado no segundo turno, Jair Bolsonaro.

(Brasil eleições política governo)

FOTOS, VIDEO

RIO DE JANEIRO:

Líderes do mundo parabenizam Lula após vitória eleitoral no Brasil

Governantes da América Latina e do resto do mundo parabenizaram o candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou no domingo (30), por uma margem bastante estreita, o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições presidenciais

(Brasil eleições política internacional)

RIO DE JANEIRO:

Manifestantes bloqueiam estradas após derrota de Bolsonaro

Caminhoneiros e outros manifestantes bloquearam várias rodovias no país nesta segunda-feira (31) em protesto pela derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição de domingo para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informaram as autoridades.

(Brasil eleições política caminhoneiros)

RIO DE JANEIRO:

De Churchill a Lula: a arte de retornar ao poder

Assim como o líder esquerdista Inácio Lula da Silva, que no domingo conquistou um terceiro mandato como presidente do Brasil, quatro anos após sua polêmica detenção por suspeitas de corrupção, outros líderes políticos na história mundial retornaram de maneira inesperada ao centro do poder.

(Brasil eleições política governos história)

RIO DE JANEIRO:

'Janja', a esposa de Lula que quer mudar o papel de primeira-dama

Rosângela da Silva, socióloga e militante de esquerda que se casou com Luiz Inácio Lula da Silva este ano, foi uma peça fundamental na campanha que o levou à presidência pela terceira vez e prometeu dar um novo significado ao papel de primeira-dama no Brasil.

(Brasil eleições política Mulheres sociedade)

FOTOS, VÍDEO

RIO DE JANEIRO:

Geraldo Alckmin, de adversário a companheiro de chapa de Lula

Tecnocrata austero, ex-tucano próximo do mundo dos negócios, Geraldo Alckmin (PSB) está longe de ter o carisma do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas se tornou o vice de sua chapa, após ter sido um adversário de longa data.

(Brasil eleições política governo vice)

FOTOS

RIO DE JANEIRO:

Triunfo de Lula no Brasil: uma segunda onda de esquerda na América Latina?

Com sua vitória no segundo turno, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva consagra o que se parece com uma nova onda da esquerda na América Latina, embora com muitas nuances.

(Brasil AmLatina política esquerda governo)

WASHINGTON:

A relação entre Brasil e EUA no caminho do pragmatismo após vitória de Lula

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, rapidamente saudada pela Casa Branca, abre uma nova etapa marcada pelo pragmatismo nas relações com os Estados Unidos, com afinidades ambientais, mas também divergências sobre China ou Rússia, estimam analistas.

(Brasil EUA política eleições diplomacia)

OSLO:

Noruega retomará ajuda ao Brasil contra desmatamento após vitória de Lula

A Noruega retomará a ajuda financeira contra o desmatamento da Amazônia no Brasil, congelada durante a presidência de Jair Bolsonaro - anunciou nesta segunda-feira (31) à AFP o ministro norueguês do Meio Ambiente, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial.

(Noruega Brasil Amazônia política eleições meio ambiente)

RIO DE JANEIRO:

Festa dupla: a alegria dos torcedores do Flamengo seguidores de Lula

Uma festa dupla em 24 horas. Os torcedores do Flamengo, campeão da Copa Libertadores no sábado, que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente do Brasil no domingo, tiveram um fim de semana de alegria no futebol e na política.

(Brasil eleições libertadores 2022 Flamengo)

FOTOS

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia realiza ataque maciço contra instalações energéticas ucranianas; 80% dos habitantes de Kiev sem água

A Rússia lançou, na manhã desta segunda-feira (31), um ataque maciço a instalações energéticas em várias regiões da Ucrânia, privando 80% dos habitantes da capital Kiev de água e deixando "centenas de localidades" sem eletricidade.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia energia ONU eletricidade armamento alimentos)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

-- EUROPA

OSLO:

Noruega aumenta nível de alerta militar

O primeiro-ministro da Noruega informou nesta segunda-feira (31) que o país-membro da Otan e que faz fronteira com a Rússia no Ártico irá aumentar seu nível de alerta militar, embora tenha enfatizado não ter detectado nenhuma ameaça direta contra o país.

(Noruega Rússia Otan alerta segurança conflito)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Israelenses retornam às urnas para a quinta eleição em menos de quatro anos

Os israelenses comparecem às urnas na terça-feira (1) para as quintas eleições legislativas em menos de quatro anos, que podem marcar o retorno ao poder do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acusado de corrupção.

(Israel eleições política governo crise)

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Sul chora as vítimas da tragédia de Halloween

O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol abriu nesta segunda-feira (31) um altar em memória das 154 pessoas mortas em um tumulto durante uma festa de Halloween, enquanto as autoridades enfrentam acusações de que a falta de controle policial causou o desastre.

(CoreiaS acidente sociedade)

FOTOS

NOVA DELHI:

Colapso de ponte na Índia deixa ao menos 137 mortos

Ao menos 137 pessoas morreram na Índia no domingo (30), quando uma ponte suspensa da era colonial desabou no estado de Gujarat, fazendo com que dezenas caíssem no rio.

(Índia acidente ponte Gujarat)

FOTOS

=== ECONOMIA

BRUXELAS:

Economia da zona do euro desacelerou no 3º trimestre e atingiu inflação recorde em outubro

A economia da zona do euro - o grupo das 19 economias europeias que compartilham a moeda comum - encerrou o terceiro trimestre do ano em desaceleração e registrou inflação recorde em outubro.

(Eurozona inflação economia petróleo energia)

PARIS:

Opep prevê crescimento da demanda mundial de petróleo até 2035

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) prevê um aumento da demanda mundial de petróleo até 2035, graças ao impulso dos países africanos, da Índia e de outros países asiáticos, para alimentar o transporte e a expansão de suas classes médias - informou o relatório anual do cartel divulgado nesta segunda-feira (31).

(OPEP crescimento política petróleo meio ambiente economia)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PEQUIM:

China lança último módulo de sua estação espacial

A China lançou com sucesso nesta segunda-feira (31) o último módulo de sua estação espacial em construção Tiangong, que deve permitir que a estrutura esteja totalmente operacional, como parte de seu ambicioso programa espacial.

(China espaço indústria tecnologia ciência)

FOTOS

BAGDÁ:

A agonia do rio Tigre, no Iraque

Suas águas foram célebres no jardim do Éden, na Suméria e na Babilônia. Mas no Iraque de hoje, o Tigre está morrendo. Entre as atividades humanas e as mudanças climáticas, a agonia do rio ameaça acabar com a vida que se implantou às suas margens há milhares de anos.

(Iraque clima Irã meio ambiente água Turquia rio)

FOTOS

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

BARCELONA:

Após mudança de posição do MP, julgamento de Neymar chega ao fim em Barcelona

Depois que o Ministério Público da Espanha surpreendeu e retirou suas acusações, o julgamento pela contratação de Neymar pelo Barcelona em 2013 deve terminar nesta segunda-feira (31), mas agora com um horizonte muito mais favorável aos acusados neste caso complexo que se arrasta há vários anos.

(Espanha justiça MP ftb julgamento Barça)

