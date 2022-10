Novos problemas físicos ameaçam presença de Pogba na Copa, diz imprensa italiana

A participação de Paul Pogba na Copa do Mundo do Catar preocupa cada vez mais os franceses devido a um novo problema de fadiga muscular, segundo noticiou a imprensa italiana.

O jogador havia passado por uma cirurgia no joelho direito no início de setembro devido a uma lesão no menisco lateral. Somado a isto, a fadiga muscular põe em dúvida o tempo de recuperação a menos de um mês do Mundial.

O campeão com a França em 2018 voltou a treinar recentemente com a Juventus e deve ficar afastado por pelo menos dez dias.

Nem a Juve, nem os agentes de Pogba confirmaram a especulação.

Na última sexta-feira (28), o técnico da 'Velha Senhora', Massimiliano Allegri, avaliou que acha "improvável" que o meio-campista volte a jogar pelo time italiano antes da parada para o Mundial.

Já o treinador da seleção da França, Didier Deschamps, declarou na terça-feira (25) que a "porta ainda estava aberta" para os vários jogadores da equipe lesionados, em especial, Pogba e Raphael Varane.

Deschamps espera que o meia da Juventus tenha tempo de jogo antes da competição "porque é um déficit em relação aos demais", disse.

O técnico francês irá anunciar a lista de convocados para o Catar no dia 9 de novembro.

Os 'Bleus' estreiam na Copa do Mundo no dia 22 de novembro contra a Austrália, pelo Grupo D, que também tem Dinamarca e Tunísia.

