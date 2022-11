Míssil russo derrubado pela Ucrânia cai na Moldávia, sem deixar vítimas

Os restos de um míssil russo abatido pelas forças de Kiev caíram em uma localidade moldava na fronteira com a Ucrânia nesta segunda-feira (31) - informou a Moldávia, relatando danos materiais, mas nenhuma vítima.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério do Interior, "um míssil derrubado pela defesa antiaérea ucraniana caiu no extremo norte da localidade de Naslavcea, na República da Moldávia, perto da fronteira com a Ucrânia. No momento, não há informações de vítimas, mas as janelas de várias casas foram destruídas".

O ministro das Relações Exteriores da Moldávia, Nicu Popescu, anunciou, por sua vez, a expulsão de um diplomata russo em protesto contra "a intensificação dos ataques da Rússia à Ucrânia, que têm sérias repercussões para a Moldávia".

"O embaixador russo foi convocado (...) e informado da nossa decisão de declarar um diplomata russo 'persona non grata'", tuitou.

A Ucrânia denunciou "um ataque maciço" de Moscou na segunda-feira, com dezenas de mísseis lançados contra infraestruturas de energia.

Em 10 de outubro, a Moldávia, um país de 2,6 milhões de habitantes que faz fronteira com Ucrânia e Romênia, denunciou a violação de seu espaço aéreo por três mísseis de cruzeiro russos disparados de navios no Mar Negro em direção à Ucrânia.

