Messi, Cristiano, Benzema, Neymar: as estrelas da Copa do Catar

16:15 | Out. 31, 2022

A menos de um mês da Copa do Mundo no Catar, torcedores de todos as partes do globo contam os dias para e ver nomes como Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kylian Mbappé e tantas outras estrelas em ação por suas seleções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em meio a erros e acertos, o atual momento da Seleção Brasileira parece a oportunidade perfeita de Neymar de assumir a liderança da equipe em busca do hexacampeonato.

Após um Mundial frustrante em 2014, com a humilhante derrota por 7 a 1 para a Alemanha nas semifinais em casa, o Brasil segue com espírito renovado, muitos destaques individuais e o posto de número um no ranking da FIFA.

Vivendo aparentemente o melhor momento da carreira, Neymar vê a oportunidade de se reivindicar como o líder do time.

Aos 30 anos, o atacante segue com bom desempenho na temporada pelo Paris Saint-Germain, além de estar a três gols de se igualar à Pelé, com 77 gols, maior marca da história da Seleção.

"Ele está preparado. Estamos muito felizes com o nível do Neymar", disse em setembro o técnico Tite.

A Copa do Mundo é o única conquista importante que falta a Lionel Messi, que chegou perto de ganhá-la quando a Argentina foi vice-campeã em 2014, derrotada na final pela Alemanha por 1 a 0.

Aos 35 anos, Messi vai para o seu quinto Mundial, e a edição de 2022 parece ser a última oportunidade do jogador de ser campeão pela 'Albiceleste', que ficou com o caneco em 1978 e 1986.

A Argentina, por sua vez, vive um bom momento e vem de 35 jogos sem perder. Além disso, é a atual campeã da Copa América.

"Com a Argentina estamos bem no momento, as pessoas estão entusiasmadas", comentou Messi, sete vezes vencedor da Bola de Ouro.

O argentino vem de bom retrospecto nessa temporada com o PSG, com saldo de 12 gols e 13 assistências em 17 partidas.

Cristiano Ronaldo, grande adversário de Messi ao longo dos anos na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo, também parece estar diante de sua última participação no torneio.

Aos 37 anos, o português ainda lança dúvidas sobre sua performance no Catar. Isso se dá pelo pouco tempo de jogo que vem tendo nesta temporada no Manchester United.

Fazendo a diferença na última Liga dos Campeões, na qual os 'Diabos Vermelhos' foram eliminados pelo Atlético de Madrid nas oitavas de final, o camisa 7 não vem fazendo bons jogos quando entra em campo pelo Campeonato Inglês.

Já com Portugal, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro parece ser menos decisivo e sofrer os efeitos do tempo. Apesar disso, 'CR7' tem uma média de 117 gols marcados em 191 partidas pela seleção de seu país, podendo alcançar no Catar o recorde mundial absoluto de um jogador em partidas internacionais (196).

"Quero estar presente no Mundial e na Eurocopa", disse o jogador, campeão europeu por Portugal em 2016.

Ao levantar o troféu de Bola de Ouro em 2022, Karim Benzeman atingiu um novo nível em sua carreira ao lado de nomes consagrados como Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, entre outras estrelas.

Ganhador de cinco Liga dos Campeões com o Real Madrid e uma Liga das Nações com a França, em 2021, falta ao jogador uma conquista da Copa do Mundo.

O francês não participou da conquista do título em 2018 por estar envolvido em uma suposta chantagem contra seu companheiro de seleção Mathieu Valbuena com relação a um vídeo íntimo.

Depois de seis anos de afastado dos 'Bleus', o atacante afirmou que quer ajudar a França a repetir o feito: "Claro que quero ganhar a Copa do Mundo!".

As recentes revelações sobre o seu suposto salário astronômico de 630 milhões de euros em caso de permanência no PSG até 2025 geraram um grande impacto para Kylian Mbappé, mas o jogador parece determinado a ficar de fora dos boatos e não desviar a atenção de seus objetivos.

O atacante de 23 anos tem a missão de buscar o bicampeonato mundial, após ter sido um dos protagonistas na campanha vencedora em 2018, a ponto de ter sido comparado a Pelé, conhecido por sua precocidade ao ser o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo.

Para seguir os passos do 'Rei', três vezes campeão mundial, o francês deve repetir um bom desempenho no Catar, após alguns meses marcados por diversas polêmicas e longas negociações para sua renovação no PSG.

Com exceção da Itália e da Noruega do "cometa" Erling Haaland, que não se classificaram para o Mundial, a maioria das estrelas do futebol mundial vai estar no Catar.

Os torcedores poderão apreciar a habilidade e senso coletivo de Kevin De Bruyne, a raça de Harry Kane, os dribles de Sadio Mané, a eficiência de Robert Lewandowski e a construção ofensiva de Luka Modric, entre muitos outros nomes estelares.

jed/ama/dr/psr/dam/yr

Tags