Lukaku sofre nova lesão na coxa esquerda, diz Inter

O atacante belga Romelu Lukaku sofreu uma nova lesão na coxa esquerda, menos de uma semana após se recuperar de um problema no mesmo músculo, segundo anúncio da Inter de Milão nesta segunda-feira.

O jogador, que já tinha sofrido um ferimento semelhante no mesmo músculo que o deixou fora dos gramados desde o final de agosto, agora teve uma "torção no tendão da coxa esquerda" e deve ser "reavaliado nos próximos dias", de acordo com seu clube.

Devido ao ocorrido, Lukaku será desfalque para a partida contra o Bayern de Munique, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira (1). Podendo estar de fora também do compromisso diante da Juventus, pelo Campeonato Italiano no fim de semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar disso, o atacante, à princípio, não tem sua presença na Copa do Mundo questionada.

A última quarta-feira (26) marcou o retorno do belga aos gramados com direito a um gol no jogo que garantiu a classificação do time italiano às oitavas de final da Champions.

No fim de semana, a vitória da Inter sobre o Sampdoria, que teve importante participação do jogador, garantiu a subida do clube para o quinto lugar na tabela da Série A, agora a oito pontos do líder Napoli.

Protagonista da seleção belga na Copa de 2018, com quatro gols marcados, o atacante é nome quase certo na convocação para o Mundial no Catar.

td/lsx/smr/dam/yr

Tags