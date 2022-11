Falha no Instagram faz milhares de contas serem suspensas

15:45 | Out. 31, 2022

O Instagram está investigando um problema que impede milhares de usuários de acessar a plataforma de compartilhamento de fotos, com vários deles reclamando da suspensão de suas contas.

"Estamos cientes de que alguns de vocês estão tendo problemas para acessar sua conta do Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpas pelo inconveniente", disse a rede social controlada pela Meta.

Um porta-voz do Instagram não comentou sobre a suspensão das contas. Vários usuários do Instagram escreveram no Twitter que o aplicativo pede email e número de telefone cadastrados para acessar a conta suspensa.

Às 10h13 (horário de Brasília), quase 3 mil usuários eram afetados, de acordo com o site de rastreamento Downdetector. Apesar disso, a falha pode estar afetando um número muito maior de usuários.

As ações da Meta exibiam queda de cerca de 5% às 13h18 (horário de Brasília), em meio a um movimento mais generalizado de venda de papeis no mercado acionário norte-americano.

