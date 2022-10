Exonerado pelo assassinato de Malcolm X será indenizado em US$ 36 milhões

07:45 | Out. 31, 2022

Os dois afro-americanos exonerados em 2021 depois de passar mais de 20 anos na prisão pelo assassinato do ativista americano Malcolm X, em 1965, receberão 36 milhões de dólares da cidade e do estado de Nova York, informou seu advogado neste domingo (31).

"A tragédia do assassinato de Malcolm X foi sentida em todo o mundo e piorou porque levou à condenação e prisão de dois jovens negros inocentes nos Estados Unidos", respondeu seu advogado David Shanies em um e-mail à AFP.

"Esta injustiça é agora reconhecida e foi dado um modesto passo para corrigi-la", acrescentou o defensor de Muhammad Aziz, agora com 84 anos, e da família de Khalil Islam, que morreu em 2009.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O advogado confirmou que a cidade de Nova York pagaria US$ 26 milhões para serem divididos entre Aziz e a família de Islam, e o estado de Nova York outros US$ 5 milhões para ambos os casos, totalizando US$ 36 milhões em indenização.

Em novembro de 2021, a Suprema Corte do estado de Nova York absolveu Aziz e Islam e classificou sua condenação há mais de meio século pelo crime do ícone negro Malcolm X de "falha da justiça".

Aziz e Islam sempre afirmaram que eram inocentes.

nr/nzg/ag/mas/aa

Tags