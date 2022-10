Ex-ministro de Bolsonaro vence petista Haddad e governará São Paulo

São Paulo, o estado mais populoso e rico do Brasil, será governado por Tarcísio de Freiras (Republicanos), ex-ministro e aliado do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi derrotado neste domingo (30) no segundo turno frente ao ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Freitas, que foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, obteve 55,27% dos votos e se impôs sobre o petista Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação de Lula, um uma das muitas eleições para governadores realizadas em paralelo à disputa presidencial.

A vitória em São Paulo, lar de um em cada cinco brasileiros e motor econômico do país, é um valioso contraponto para os conservadores aliados de Bolsonaro, que teve a sua reeleição barrada pela vitória bastante apertada de Lula.

Haddad, que disputou a Presidência da República em 2018, quando Bolsonaro foi eleito, admitiu a derrota.

"Obrigado, São Paulo! [...] Sorte ao governador eleito, a quem já cumprimentei", tuitou Haddad parabenizando Tarcísio.

O Brasil realizou neste domingo o segundo turno das eleições para eleger os governadores em 12 dos 26 estados, disputas que não foram resolvidas no primeiro turno, em 2 de outubro.

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), o primeiro governador abertamente gay do país, voltou ao comando do estado após renunciar em março deste ano para tentar disputar a presidência.

Leite venceu o bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL) com 57,12%.

O Partido dos Trabalhadores de Lula governará na Bahia, no Ceará, no Piauí e no Rio Grande do Norte, estados Nordeste, um tradicional reduto da esquerda.

Mas quase uma dúzia de estados, incluindo os três mais populosos - São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro - serão dirigidos por líderes de direita.

