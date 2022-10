Eurozona fecha o 3º trimestre em desaceleração e inflação recorde em outubro

A economia da zona do euro - o grupo das 19 economias europeias que compartilham a moeda comum - encerrou o terceiro trimestre do ano em desaceleração e registrou inflação recorde em outubro.

De acordo com a agência europeia de estatísticas Eurostat, o Produto Interno Bruto (PIB) da Eurozona registrou crescimento de apenas 0,2% no terceiro trimestre, uma desaceleração considerável na comparação com o resultado do segundo trimestre, de expansão de 0,8%.

A Eurostat informou ainda que a inflação na zona do euro não dá trégua e fechou o mês de outubro em 10,7%, um novo recorde.

Em setembro, o índice de inflação medido pela Eurostat foi de 9,9% (a primeira estimativa foi de 10,0%).

De acordo com a Eurostat, a inflação de outubro foi estimulada pela alta de 41,9% dos preços da energia.

Entre as principais economias da zona do euro, a Alemanha registrou inflação de 11,5% em ritmo anual, enquanto a Espanha registrou 7,3%.

