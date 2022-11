EUA chama de 'extorsão' exigência russa de desmilitarizar corredor de grãos

17:15 | Out. 31, 2022

Os Estados Unidos classificaram, nesta segunda-feira (31), de "extorsão" as exigências da Rússia para a Ucrânia de não utilizar o corredor de exportação de cereais com fins militares, após a suspensão do acordo para o envio de grãos por um ataque na Crimeia.

"Parece um castigo coletivo ou uma extorsão coletiva", disse aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

"Não é um problema entre quaisquer dois países na face da terra. Este é um imperativo urgente" para os países em desenvolvimento, acrescentou.

"A suspensão da iniciativa por parte de Moscou equivaleria a um castigo coletivo para o resto do mundo, mas especialmente para os países de baixa e média renda que precisam deste grão desesperadamente", indicou.

Além disso, Price manifestou seu alarme pelo aumento dos preços mundiais dos alimentos devido à incerteza sobre o acordo entre Rússia e Ucrânia para permitir a exportação de grãos, alcançado com mediação de ONU e Turquia.

