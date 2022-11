Elche perde em casa para o Getafe e segue na lanterna do Espanhol

O Elche do técnico argentino Jorge Almirón perdeu nesta segunda-feira em casa para o Getafe por 1 a 0 e se manteve na lanterna do Campeonato Espanhol.

O gol do jogo foi marcado pelo atacante turco Enes Ünal aos nove minutos do segundo tempo, o que encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória do Getafe, agora na 14ª posição com 13 pontos.

O Elche ainda teve a chance de empatar de pênalti a poucos minutos do fim, mas o goleiro David Soria defendeu a cobrança do argentino Lucas Boyé.

Ainda sem vencer no campeonato e com oito derrotas em 12 rodadas, o Elche tem apenas quatro pontos na tabela, seis a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Girona (17º).

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Mallorca - Espanyol 1 - 1

- Sábado:

Almería - Celta Vigo 3 - 1

Cádiz - Atlético de Madrid 3 - 2

Sevilla - Rayo Vallecano 0 - 1

Valencia - Barcelona 0 - 1

- Domingo:

Osasuna - Valladolid 2 - 0

Real Madrid - Girona 1 - 1

Athletic Bilbao - Villarreal 1 - 0

Real Sociedad - Betis 0 - 2

- Segunda-feira:

Elche - Getafe 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 32 12 10 2 0 29 10 19

2. Barcelona 31 12 10 1 1 29 4 25

3. Atlético de Madrid 23 12 7 2 3 20 12 8

4. Betis 23 12 7 2 3 16 8 8

5. Real Sociedad 22 12 7 1 4 16 15 1

6. Athletic Bilbao 21 12 6 3 3 20 12 8

7. Osasuna 20 12 6 2 4 13 11 2

8. Villarreal 18 12 5 3 4 14 8 6

9. Rayo Vallecano 18 12 5 3 4 17 14 3

10. Valencia 15 12 4 3 5 18 14 4

11. Valladolid 14 12 4 2 6 11 17 -6

12. Mallorca 13 12 3 4 5 10 13 -3

13. Almería 13 12 4 1 7 15 20 -5

14. Getafe 13 12 3 4 5 12 19 -7

15. Espanyol 11 12 2 5 5 15 20 -5

16. Celta Vigo 11 12 3 2 7 13 24 -11

17. Girona 10 12 2 4 6 16 20 -4

18. Sevilla 10 12 2 4 6 11 19 -8

19. Cádiz 10 12 2 4 6 8 24 -16

20. Elche 4 12 0 4 8 8 27 -19

