Copa Davis fará parte do calendário oficial da ATP a partir de 2023

15:20 | Out. 31, 2022

A ATP, que rege o circuito profissional masculino de tênis, se associou nesta segunda-feira pela primeira vez em sua história com a organização da Copa Davis, com o objetivo de facilitar a participação dos melhores jogadores do mundo na competição por equipes, cujo novo formato ainda não empolgou.

A Copa Davis entrará desta forma no calendário oficial da ATP a partir de 2023, "nas semanas 5, 37 e 47, com uma maior promoção nos canais ATP", diz o comunicado da associação.

"Esta integração ajudará os jogadores a planejar seu calendário anual quando forem selecionados para jogar pelas equipes de seus países na Copa Davis", acrescenta o comunicado, que explica que o torneio manterá "seu formato atual", com uma premiação total para os jogadores de US$ 15 milhões no ano que vem.

A ATP, a Federação Internacional (ITF) e a Kosmos Tennis (proprietária da Copa Davis) consideram este acordo como "uma aliança estratégica sem precedentes" para apoiar a competição por equipes.

Segundo os termos do acordo, a ATP obtém duas cadeiras do novo comitê de organização, igualada com ITF e Kosmos.

Deixada pouco a pouco de lado pelos melhores jogadores do mundo, a histórica Copa Davis, criada há 122 anos, mudou sua fórmula em 2019 depois de sua compra pela Kosmos, reunindo todas as equipes classificadas para a fase final na mesma cidade (Madri) durante uma semana.

Em 2022, voltou a mudar seu formato, com uma fase de grupos dividida em quatro cidades em setembro e um quadro de eliminação direta (quartas de final, semifinais e final) em novembro em Málaga (Espanha).

