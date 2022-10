Campeão em Viena, Medvedev volta ao Top 3 do ranking da ATP

O tenista russo Daniil Medvedev voltou ao Top 3 do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira, com o espanhol Carlos Alcaraz ainda no topo, seguido por seu compatriota Rafael Nadal.

Medvedev, campeão no domingo do ATP 500 de Viena, tinha caído para a quarta posição em setembro, logo depois de ter sido eliminado nas oitavas de final do US Open. Agora o número 4 do ranking é o norueguês Casper Ruud, com o grego Stefanos Tsitsipas fechando o Top 5.

Já o canadense Félix Auger-Aliassime ganhou uma posição após o título no ATP 500 da Basileia e já é o número 8 do mundo, melhor classificação de sua carreira.

Auger-Aliassime, de 22 anos, continua sua ascensão depois de também conquistar os torneios de Florença e Amberes.

Por sua vez, o polonês Hubert Kurkacz sobe para a décima posição, tirando do 'Top 10' o americano Taylor Fritz.

Outro canadense, Denis Shapovalov, ganhou três posições e alcançou o número 16.

O dinamarquês Holger Rune (19 anos), finalista na basileia contra Auger-Aliassime, entrou no Top 20 graças a um salto de sete posições. Sua 18ª colocação é a melhor de sua carreira.

O brasileiro mais bem colocado no raking é Thiago Monteiro, número 66.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (31 de outubro):

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6.730 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 5.810

3. Daniil Medvedev (RUS) 5.655 (+1)

4. Casper Ruud (NOR) 5.510 (-1)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.035

6. Alexander Zverev (ALE) 4.360

7. Novak Djokovic (SRV) 4.320

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.725 (+1)

9. Andrey Rublev (RUS) 3.685 (-1)

10. Hubert Hurkacz (POL) 3.220 (+1)

11. Taylor Fritz (EUA) 3.090 (-1)

12. Jannik Sinner (ITA) 2.610

13. Cameron Norrie (GBR) 2.490

14. Pablo Carreño (ESP) 2.450 (+1)

15. Matteo Berrettini (ITA) 2.375 (-1)

16. Denis Shapovalov (CAN) 2.180 (+3)

17. Marin Cilic (CRO) 2.140 (-1)

18. Holger Rune (DIN) 1.991 (+7)

19. Karen Khachanov (RUS) 1.945 (-1)

20. Roberto Bautista (ESP) 1.940 (+2)

...

66. Thiago Monteiro (BRA) 770

