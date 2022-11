Biden pede que gigantes do petróleo parem de 'especular na guerra'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira (31) que é hora de as gigantes do petróleo pararem de "especular na guerra", aludindo aos lucros recordes para essas empresas, enquanto as famílias americanas lutam com a inflação descontrolada.

"Eles têm a oportunidade de fazer isso. Baixar os preços para os consumidores nos postos de gasolina. Se não o fizerem, terão que pagar mais impostos sobre seus benefícios excepcionais e enfrentar outras restrições", explicou Biden aos jornalistas, dias antes das eleições de meio de mandato, nas quais seu Partido Democrata corre o risco e perder o controle do Congresso.

As declarações do presidente vêm depois que as gigantes do setor registraram lucros recordes com a alta dos preços do petróleo após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

As gigantes americanas de hidrocarbonetos ExxonMobil e Chevron obtiveram enormes lucros no terceiro trimestre, de acordo com dados da semana passada.

A ExxonMobil faturou US$ 19,7 bilhões, um nível recorde, enquanto a Chevron lucrou US$ 11,2 bilhões, pouco abaixo do recorde do trimestre anterior.

Sob o efeito dos preços crescentes da energia alimentados pela guerra na Ucrânia, os grupos europeus também obtiveram lucros significativos: a Shell faturou US$ 6,7 bilhões, a TotalEnergies US$ 6,6 bilhões e a Eni US$ 5,9 bilhões.

Esta situação contrasta com o que aconteceu há dois anos quando, em plena pandemia, os preços da energia caíram e geraram grandes prejuízos para os produtores de hidrocarbonetos.

"Há discussões nos Estados Unidos sobre a possibilidade de nosso setor repassar uma parte de seus lucros diretamente ao povo americano", disse o chefe da ExxonMobil, Darren Woods, em uma teleconferência na semana passada. "É exatamente o que fazemos com nossos dividendos trimestrais", afirmou.

"Não posso acreditar que tenho que dizer isso, mas distribuir lucros aos acionistas não é o mesmo que baixar os preços para as famílias americanas", tuitou o presidente Biden.

