Biden ameaça taxar lucros de petrolíferas que não reduzirem preços ao público

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exortará, nesta segunda-feira (31), as gigantes petrolíferas a utilizarem seus enormes lucros para reduzir os preços da energia e avalia, caso as empresas não o façam, pedir ao Congresso que tribute os seus lucros.

De acordo com um funcionário da Casa Branca, Biden pressionará novamente as grandes petrolíferas "a investirem seus lucros recorde para reduzir os custos da energia para as famílias", assim como "aumentar sua produção".

E "se não o fizerem, pedirá ao Congresso que avalie tributar esses lucros e outras restrições", acrescentou a fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Faltando uma semana para as eleições de meio de mandato e no momento em que os americanos sofrem com a inflação, a dos combustíveis em particular, o presidente democrata voltará a pressionar as gigantes petrolíferas para que ajudem a conter os preços da energia.

Para moderar o custo da gasolina nos postos, o governo Biden liberou cerca de 180 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas do país ao mercado, uma decisão sem precedentes.

Biden já havia criticado as gigantes petrolíferas anteriormente, pois essas empresas obtiveram lucros astronômicos com os aumentos de preços e não "aliviaram" a conta das famílias americanas.

O preço médio do galão (3,80 litros) de gasolina girava em torno de 3,76 dólares nesta segunda, de acordo com a Associação Automobilística Americana (AAA).

vmt-aue/els/kar/mr/yow/rpr

Tags