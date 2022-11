Biden ameaça taxar gigantes petroleiros que não reduzirem preços

O presidente americano, Joe Biden, pedirá às gigantes do petróleo nesta segunda-feira (31) que usem seus enormes lucros para baixar os preços da energia e avalia a hipótese, se não o fizerem, de pedir ao Congresso que tribute seus lucros.

De acordo com um funcionário da Casa Branca, Biden voltará a pressionar as grandes empresas do setor "a investirem seus lucros recordes para baixar os custos de energia para as famílias", assim como "aumentar sua produção".

E, "se não fizerem isso, ele pedirá ao Congresso que considere impor-lhes impostos e outras restrições", acrescentou a mesma fonte.

