Armênia e Azerbaijão concordam em 'não recorrer à força' em Nagorno-Karabakh

Armênia e Azerbaijão concordaram nesta segunda-feira (31) em "não recorrer à força" na disputada região de Nagorno-Karabakh, após uma cúpula organizada pela Rússia para reafirmar sua influência no Cáucaso.

Baku e Yerevan "concordaram em não recorrer à força" e em "resolver todas as disputas apenas com base no reconhecimento da soberania mútua e da integração territorial", de acordo com uma declaração conjunta adotada após a cúpula tripartida em Sochi, no sudoeste da Rússia.

Durante o encontro, o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, e com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, que agradeceu pelo "impulso ao processo de normalização".

Durante uma coletiva de imprensa, Putin garantiu que a reunião "criou um ótimo ambiente para possíveis acordos futuros".

"A Rússia fará todo o possível para encontrar uma solução definitiva e global" para o conflito de Nagorno-Karabakh, garantiu. "A normalização das relações interessa a todos nós", completou.

O encontro acontece um mês depois de confrontos armados na fronteira que deixaram 286 mortos, os piores combates entre as duas ex-repúblicas soviéticas em dois anos.

Em 2020, Armênia e Azerbaijão travaram uma guerra pelo controle da disputada região de Nagorno-Karabakh que resultou em mais de 6.500 mortos e obrigou Yerevan a ceder territórios a Baku.

Nagorno-Karabakh é um enclave de maioria armênia, que se separou do Azerbaijão com o apoio de Yerevan.

Apesar da assinatura de um tratado de paz patrocinado por Moscou, os confrontos esporádicos continuaram.

Com esta cúpula, Putin queria devolver à Rússia seu papel tradicional de árbitro nesta região instável, onde o Ocidente realiza seus próprios esforços de mediação.

