Arábia Saudita e Emirados afirmam que o mundo necessita de uma maior produção de petróleo

11:00 | Out. 31, 2022

Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos afirmaram nesta segunda-feira (31) que o mundo necessita de uma maior produção de petróleo, dias antes da cúpula do clima COP27 para conter o aquecimento global.

O ministro saudita da Energia, o príncipe Abdulaziz bin Salman, disse durante a conferência do petróleo ADIPEC em Abu Dabi que ambos os países do Golfo estão aumentando sua capacidade produtiva.

"Nós e os Emirados Árabes Unidos estamos aumentando nossa capacidade de produção. Estamos aumentando nosso refino", declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dois países afirmaram que o mundo deve continuar investindo na produção de petróleo. Um investimento insuficiente poderia causar um colapso na economia mundial, estimou o sultão Al-Jaber, diretor da gigante petroleira dos Emirados ADNOC.

Al-Jaber, que também é enviado especial para a mudança climática dos Emirados, acrescentou que a crescente população mundial necessita de 30% a mais de energia para 2050.

"O mundo necessita todas as soluções possíveis. Não é o petróleo e o gás, ou a solar, nem a eólica, a nuclear, o hidrogênio... é tudo isso," acrescentou.

Ambas as autoridades afirmaram que o petróleo continua sendo fundamental para o abastecimento energético, mas que estão trabalhando para diminuir as emissões e produzir com fontes renováveis e menos contaminantes.

Embora a aliança Opep+ tenha cortado a produção de petróleo este mês -- ignorando os pedidos dos líderes ocidentais -- as necessidades energéticas a longo prazo aumentaram, disseram.

mah-th/pjm/hgs/me/jc

Tags