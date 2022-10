Ambientalistas jogam tinta laranja em edifícios emblemáticos em Londres

Membros do grupo ambiental "Just Stop Oil" jogaram, nesta segunda-feira (31), tinta laranja nas fachadas do Ministério do Interior, do serviço de inteligência MI5, do Banco da Inglaterra e da sede da News Corp, grupo de meios de comunicação.

"Esses edifícios foram escolhidos porque representam os pilares que sustentam e mantêm o poder da economia dos combustíveis fósseis, governo, segurança, finanças e meios de comunicação", disse a "Just Stop Oil" em comunicado.

A polícia anunciou que seis pessoas foram detidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A era das energias fósseis deveria ter acabado há muito tempo, mas as ramificações traiçoeiras dos interesses em combustíveis fósseis permanecem corrompendo nossa política, nosso governo e nossos meios de comunicação há décadas", disse um porta-voz do grupo, que faz campanha para interromper imediatamente qualquer novo projeto de petróleo e gás.

A sede londrina da News Corp, grupo americano do magnata australiano Rupert Murdoch, dono do jornal britânico The Times e do tabloide The Sun, está entre os locais vandalizados.

Desde o início do mês, a "Just Stop Oil" realiza uma série de atos no Reino Unido. Os ativistas já derrubaram a estátua de cera do rei Charles III no Madame Tussauds, jogaram sopa de tomate nos "Girassóis" de Van Gogh no National Gallery e pintaram uma concessionária da Aston Martin com spray.

spe/gmo/emp/meb/an/ms

Tags