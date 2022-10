Veio, viu e venceu: Suárez leva Nacional a se sagrar campeão uruguaio de 2022

Com dois gols do atacante Luis Suárez, o Nacional de Montevidéu venceu neste domingo o Liverpool por 4 a 1 e se sagrou campeão uruguaio de 2022, a três semanas da Copa do Mundo do Catar.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Suárez entrou na área e vez o primeiro do 'Bolso' em um chute rasteiro. Nos acréscimos, marcou novamente diante dos 40 mil torcedores presentes no estádio Centenário. O argentino Emmanuel Gigliotti completou a goleada na prorrogação com mais dois gols.

Para ter uma preparação adequada até o Mundial do Catar, Suárez retornou por três meses ao clube onde começou em 2005 sua vitoriosa carreira profissional, antes de passar por grandes da Europa como Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O uruguaio, de 35 anos, fez oito gols nesta segunda passagem pelo Nacional, onde chegou em agosto após uma campanha nas redes sociais dos torcedores do time de Montevidéu.

ma/cb

Tags