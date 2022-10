Union Berlin vence 'Gladbach' de virada e retoma liderança do Alemão

O Union Berlin conseguiu uma vitória de virada sobre o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, com gol nos acréscimos do segundo tempo, e conseguiu retomar do Bayern de Munique a liderança do Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Union Berlin chega a 26 pontos na tabela, um à frente do time bávaro, que no sábado goleou por 6 a 2 o Mainz.

O herói do jogo foi o holandês Danilho Doekhi, que marcou o gol da vitória do Union aos 52 minutos da segunda etapa, depois de Nico Elvedi ter colocado o 'Gladbach'na frente no início do jogo e de Kevin Behrens ter empatado minutos antes da virada.

O próximo desafio para o time de Berlim será passar da fase de grupos da Liga Europa, onde enfrenta na próxima quinta-feira o Union Saint-Gilloise da Bélgica, já classificado e com a liderança da chave garantina.

O Union Berlin chega a última rodada do Grupo D com um ponto de vantagem sobre o Braga que Portugal e quer ficar com a segunda colocação para poder participar em fevereiro de um mata-mata de acesso às oitavas de final da competição.

Por sua vez, o Borussia Mönchengladbach fica em 10º na Bundesliga, com longe da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada.

-- Jogos da 12ª Rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Werder Bremen - Hertha Berlin 1 - 0

- Sábado:

Wolfsburg - Bochum 4 - 0

Stuttgart - Augsburg 2 - 1

Bayern de Munique - Mainz 6 - 2

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 2 - 0

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1 - 2

- Domingo:

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 2 - 1

Schalke 04 - Freiburg

(15h30) Colônia - Hoffenheim

Clasificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Union Berlin 26 12 8 2 2 21 9 12

2. Bayern de Munique 25 12 7 4 1 38 10 28

3. Borussia Dortmund 22 12 7 1 4 20 15 5

4. Freiburg 21 11 6 3 2 16 13 3

5. Eintracht Franckfurt 20 12 6 2 4 25 20 5

6. RB Leipzig 19 12 5 4 3 22 18 4

7. Werder Bremen 18 12 5 3 4 21 18 3

8. Maguncia 18 12 5 3 4 18 19 -1

9. Hoffenheim 17 11 5 2 4 17 12 5

10. Borussia Mönchengladbach 16 12 4 4 4 20 19 1

11. Colônia 16 11 4 4 3 19 22 -3

12. Wolfsburg 14 12 3 5 4 17 19 -2

13. Augsburg 14 12 4 2 6 15 21 -6

14. Hertha Berlin 11 12 2 5 5 14 17 -3

15. Stuttgart 11 12 2 5 5 15 21 -6

16. Bayer Leverkusen 9 12 2 3 7 16 25 -9

17. Bochum 7 12 2 1 9 11 32 -21

18. Schalke 04 6 11 1 3 7 11 26 -15

