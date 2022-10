UE pede à Rússia que restabeleça acordo de exportação de grãos da Ucrânia

07:14 | Out. 30, 2022

A União Europeia pediu neste domingo (30) que a Rússia reverta sua decisão de suspender o acordo sobre a exportação de grãos dos portos ucranianos, vital para o abastecimento mundial de alimentos.

"A decisão da Rússia põe em risco a principal rota de exportação de grãos necessária para responder à crise alimentar mundial causada pela guerra" na Ucrânia, tuitou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

"A UE insta a Rússia a reverter esta decisão", acrescentou.

A Rússia suspendeu sua participação neste acordo no sábado depois de denunciar um ataque a seus navios na Crimeia e atribuí-lo à Ucrânia e ao Reino Unido.

A Rússia tomou essa decisão devido à "ação terrorista do regime de Kiev com a participação de especialistas britânicos contra a frota do Mar Negro e contra navios civis que fornecem segurança aos corredores de grãos", segundo o Ministério da Defesa russo.

