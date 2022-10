Treze soldados morrem em emboscada no leste de Burkina Faso

08:27 | Out. 30, 2022

Treze soldados foram mortos em uma emboscada por supostos jihadistas no leste de Burkina Faso no sábado, disseram fontes de segurança à AFP neste domingo.

"Uma unidade das Forças de Defesa e Segurança foi alvo de uma emboscada" em uma estrada que liga Fada N'Gourma a Natiaboani, na região leste de Burkina Faso, disse uma fonte de segurança.

"Treze soldados foram mortos e quatro ficaram feridos", acrescentou, afirmando que "vários terroristas foram neutralizados".

Outra fonte de segurança confirmou o ataque e o balanço, especificando que visava "uma equipe de socorro do destacamento de Natiaboani".

"Foram enviados reforços para proteger a área e realizar uma varredura", acrescentou.

Na segunda-feira, ocorreu um ataque em Djibo, uma grande cidade no norte de Burkina Faso que foi submetida a um bloqueio jihadista durante três meses, durante o qual uma dúzia de soldados morreram e cerca de cinquenta ficaram feridos.

Esses tipos de ataques se multiplicaram nos últimos meses, principalmente no norte e leste do país, e os dois últimos foram perpetrados após um golpe militar de 30 de setembro do capitão Ibrahim Traoré contra o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Este é o segundo golpe em Burkina Faso em oito meses ligado à situação de segurança neste país, atormentado pela violência jihadista há sete anos.

