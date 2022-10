Seções fecham no segundo turno das eleições no Brasil

17:20 | Out. 30, 2022

As seções eleitorais fecharam neste domingo (30) no segundo turno das eleições em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Siva (PT) disputam a Presidência.

Os locais de votação fecharam às 17h, mas quem estava na fila no momento do fechamento poderá votar, segundo as autoridades. Os resultados da votação, que é eletrônica, serão conhecidos nas próximas horas.

