Rússia suspende participação em inspeção de navios com grãos ucranianos em Istambul

19:53 | Out. 30, 2022

A delegação da Rússia que participa, desde o início de agosto, da inspeção de navios com grãos ucranianos em Istambul, decidiu se retirar "por tempo indeterminado", anunciou neste domingo (30) o Centro de Coordenação Conjunta (CCC), que supervisiona as operações de exportação.

"A delegação da Federação da Rússia fez saber que [...] suspende a sua participação na implementação das atividades da Iniciativa, incluindo inspeções, por tempo indeterminado", indicou em um comunicado o CCC.

O Ministério de Defesa da Turquia havia afirmado horas antes que as inspeções de navios carregados com cereais ucranianos continuariam "hoje e amanhã [segunda-feira]" em Istambul.

O Centro de Coordenação Conjunta, que reúne delegados de Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU, confirmou que 11 barcos haviam sido inspecionados no domingo, antes de detalhar que a delegação russa havia anunciado que já não participaria dos trabalhos de revisão.

Moscou anunciou no sábado a suspensão de sua participação no acordo que permite à Ucrânia exportar seus cereais, vitais para muitos países pobres, após denunciar um ataque com drones contra navios russos na Crimeia.

"Com o objetivo de continuar com a implementação da Iniciativa, foi proposto que as delegações turca e da ONU proporcionem amanhã 10 equipes para inspecionar 40 navios que vão zarpar. Este plano de inspeção foi aceito pela delegação ucraniana. A delegação da Federação da Rússia foi informada", informou o CCC.

Segundo o Centro de Coordenação, são 112 navios no total à espera de inspeção em Istambul para prosseguirem seus caminhos para outros países.

O acordo, que entrou em vigor em 1º de agosto e expira em 19 de novembro, permitiu a exportação dos portos ucranianos de mais de 9,5 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas, segundo o Centro Conjunto de Coordenação.

