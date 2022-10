Real Madrid sofre gol no fim e empata com Girona no Espanhol

O Real Madrid tropeçou com um empate em casa em 1 a 1 neste domingo diante do Girona, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, do qual o time merengue continua líder, mas agora com apenas um ponto de vantagem sobre o Barcelona.

O Barça, que no sábado venceu o Valencia por 1 a 0, estava na liderança provisória com a mesma pontuação do Real Madrid, que com o empate de hoje chega 32 pontos.

O veterano uruguaio Cristhian Stuani fez de pênalti o gol do Girona aos 35 minutos do segundo tempo no Santiago Bernabéu.

Aos 25, o brasileiro Vinícius Júnior tinha aberto o placar para o Real Madrid, balançando as redes após receber passe do uruguaio Fede Valverde.

Quando o jogo estava prestes a entrar nos acréscimos, o Bernabéu explodiu com o gol marcado pelo também brasileiro Rodrygo, mas o lance foi anulado pelo árbitro.

O Real Madrid inclusive terminou a partida com um jogador a menos, com a expulsão do alemão Toni Kroos pelo segundo cartão amarelo aos 46 da segunda etapa.

Com dores na coxa esquerda, o atacante francês Karim Benzema, vencedor do prêmio Bola de Ouro, não entrou em campo pelo time merengue.

Este empate quebra uma sequência de quatro vitórias consecutivas do Real Madrid em LaLiga.

Em outro jogo deste domingo, o Osasuna venceu o Valladolid por 2 a 0, gols de Chimy Ávila e Moi Gómez.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Mallorca - Espanyol 1 - 1

- Sábado:

Almería - Celta 3 - 1

Cádiz - Atlético de Madrid 3 - 2

Sevilla - Rayo 0 - 1

Valencia - Barcelona 0 - 1

- Domingo:

Osasuna - Valladolid 2 - 0

Real Madrid - Girona 1 - 1

Athletic - Villarreal

Real Sociedad - Betis

- Segunda-feira:

(17h00) Elche - Getafe

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Real Madrid 32 12 10 2 0 29 10 19

2. Barcelona 31 12 10 1 1 29 4 25

3. Atlético de Madrid 23 12 7 2 3 20 12 8

4. Real Sociedad 22 11 7 1 3 16 13 3

5. Betis 20 11 6 2 3 14 8 6

6. Osasuna 20 12 6 2 4 13 11 2

7. Athletic 18 11 5 3 3 19 12 7

8. Villarreal 18 11 5 3 3 14 7 7

9. Rayo 18 12 5 3 4 17 14 3

10. Valencia 15 12 4 3 5 18 14 4

11. Valladolid 14 12 4 2 6 11 17 -6

12. Mallorca 13 12 3 4 5 10 13 -3

13. Almería 13 12 4 1 7 15 20 -5

14. Espanyol 11 12 2 5 5 15 20 -5

15. Celta 11 12 3 2 7 13 24 -11

16. Girona 10 12 2 4 6 16 20 -4

17. Getafe 10 11 2 4 5 11 19 -8

. Sevilla 10 12 2 4 6 11 19 -8

19. Cádiz 10 12 2 4 6 8 24 -16

20. Elche 4 11 0 4 7 8 26 -18

